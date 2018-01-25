Стрелки "часов Судного дня" сдвинули к "ядерной ночи" на 30 секунд

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Стрелки символических "часов Судного дня", указывающих на угрозу ядерной катастрофы, снова перевели на тридцать секунд вперед. Как сообщает издание Bulletin of Atomic Scientists, такое решение приняли из-за того, что ядерное оружие получает большее распространение по всей планете.
Теперь стрелки "часов Судного дня" показывают 23:58. Это символический отсчет времени до глобальной катастрофы – возможность которой ежегодно оценивают с 1947 года. За это время стрелки "часов" меняли свое положение более двадцати раз. Такое же "время", как и сейчас, установилось в 1953 году, когда была впервые испытана водородная бомба.
"Часы Судного дня" имеют и обратный ход. В 1991 году стрелки перевели назад на фоне оптимизма после окончания холодной войны. Это было самое "раннее" время на "часах Судного дня". Тогда человечество отделяло от ядерного катаклизма 17 минут.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.