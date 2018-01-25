Опра Уинфри опровергла участие в выборах президента США – 2020

Американская телеведущая Опра Уинфри не намерена участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом она заявила в интервью журналу InStyle.

О возможном участии телеведущей в президентской гонке стали говорить в СМИ после ее речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января. Опра Уинфри выступила в поддержку движения против сексуальных домогательств, а также затронула тему равенства полов и расизма.

Опра Уинфри – одна из самых известных телезвезд в Соединенных Штатах. Ее шоу выходило в эфир более двадцати лет, позднее Уинфри основала собственный телеканал. После выступления Опры на церемонии "Золотого глобуса" в социальных сетях разошлись хэштеги #Oprah2020 и #OprahForPresident.

В поддержку выдвижения телеведущей высказались актеры Том Хенкс и Мэрил Стрип, а также режиссер Стивен Спилберг. Президент США Дональд Трамп заявил, что соперничать с Опрой "было бы весело".