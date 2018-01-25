Президент Белоруссии подписал декрет об отмене "налога на тунеядство"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет об отмене так называемого "налога на тунеядство". Документ освобождает неработающих граждан страны от обязательных выплат в казну государства. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Граждане Белоруссии, не имеющие работы, теперь будут платить за предоставляемые государством услуги по их полной стоимости. Перечень таких услуг пока ещё не определён. Также во всех регионах будут созданы специальные комиссии, которые помогут жителям страны в трудоустройстве.

Согласно так называемому "декрету о тунеядстве", введённому в 2015 году, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 170 евро в год. После массовых митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на 2018 год. Протестующие требовали полной отмены сбора.