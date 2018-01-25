"Голос": бюджетников Тамбова принуждают агитировать за Путина

В Тамбовской области работников бюджетной сферы принуждают агитировать за Владимира Путина на выборах президента России. Об этом говорится в расследовании движения в защиту прав избирателей "Голос". Утверждается, что данную систему поощряет в том числе и губернатор Тамбовской области.

По данным движения "Голос", сотрудники районных администраций, работники школ, их ученики, а также члены участковых избирательных комиссий размещали в социальных сетях баннеры с хештегом #РоссииНуженПутин. После того, как движение обратило внимание, что в кампании участвуют несовершеннолетние, одну из публикаций удалили.

Глава избиркома Тамбовской области Андрей Офицеров заявил, что школьники публиковали посты про Владимира Путина по собственной инициативе, и речи о принуждении не идёт.

Движение "Голос" также исследовало 190 аккаунтов бюджетников разного уровня, которые в один день поставили вместо своей фотографии на аватар изображение всё с тем же хештегом #РоссииНуженПутин. Члены движения пришли к выводу, что все они поулучили указание агитировать за действующего президента.

В поддержку Владимира Путина, который идет на выборы президента самовыдвиженцем, собрали уже более одного миллиона подписей россиян. Движение "Голос" зафиксировало на своей Карте нарушений уже около полутора сотен сообщений о незаконной агитации и некорректном сборе подписей за действующего президента. Сигналы об использовании административного ресурса и давлении на студентов и сотрудников бюджетных организаций поступают из разных городов России.