Суд в Киеве отправил Михаила Саакашвили под домашний арест

Апелляционный суд Киева отправил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест в ночное время суток. Ему будет запрещено покидать дом с 10 часов вечера до 7 часов утра, сообщает издание "Украинская правда".

Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры. В декабре прошлого года Печерский районный суд Киева отказался отправить политика под домашний арест.

Саакашвили заявил, что это судебное решение означает ограничение его политической деятельности. Он пообещал возобновить акции протеста за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили подозревают в содействии преступным организациям и связях с олигархом Сергеем Курченко, бежавшим в Россию. Следствие утверждает, что Саакашвили договаривался о финансировании акций протеста с "бухгалтером семьи" экс-президента Виктора Януковича, Сергеем Курченко. Утверждается, что Саакашвили получил от Курченко не менее 500 тысяч долларов.

В июле 2017-го президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства.