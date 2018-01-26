Google и Twitter не нашли доказательств влияния РФ на местные выборы в США

Технологические компании Google и Twitter не нашли доказательств вмешательства России в местные выборы в ряде американских штатов, прошедшие в 2017 году. Об этом сообщает издание Politico.

Обе корпорации сообщили о результатах своих расследований специальному комитету по разведке Сената США, который расследует влияние Москвы на избирательный процесс. По словам вице-президента Google Кента Уолкера, компания всё равно продолжит разрабатывать инструменты борьбы с возможной угрозой.

В начале 2016 года американские спецслужбы обнародовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ.​ В документе утверждается, что Кремль использовал прессу и соцсети для подрыва западного "либерального демократического порядка".

В начале августа прошлого года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.

В прошлом году компания Facebook запустила кампанию по борьбе с ложными новостями. Крупные информационные агентства помогали соцсети маркировать сомнительные публикации. Компания также сотрудничает с расследованием Сената США о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Пользователи Фейсбука теперь могут узнать, были ли они подписаны на страницы в социальных сетях, якобы публикующие "российскую пропаганду". А именно посты, созданные так называемой "фабрикой троллей" – российским Агентством интернет-исследований.