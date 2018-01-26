Нидерланды одобрили законопроект о суде по крушению "Боинга" в Донбассе

Совет министров Нидерландов согласовал законопроект, согласно которому будут судить подозреваемых в крушении самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний в июле 2014 года под Донецком. Об этом сообщает голландская пресса.

Законопроект основан на договоре, который в июле 2017 года подписали Нидерланды и Украина. Согласно документу, подозреваемые в совершении преступления могут быть допрошены по видеосвязи.

Теперь документ должен быть согласован государственным советом королевства и направлен на одобрение в парламент.

Журналисты отмечают, что процесс принятия закона может занять несколько месяцев, поэтому первое судебное заседание по крушению самолета в Донбассе может начаться не раньше лета 2018 года.

"Боинг-777" Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был привезен из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Официально пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. Следователи заявляют, что у них есть список подозреваемых - в нем около 100 фамилий. Однако ни одно из имен пока не официально не названо.

В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.