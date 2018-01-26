США расширили санкции против Кремля из-за ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за аннексии Крыма и вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. В черном списке оказались 21 человек и девять компаний.

Среди фигурантов – заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава компании "Технопромэкспорт" ​Сергей Топор-Гилка. Кроме "Технопромэкспорта" под санкции также попало несколько дочерних компаний ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Силовые машины". ​

В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкции США не дают никаких результатов и приносят вред только американскому бизнесу. В МИД назвали расширение санкций "демонстрацией беспомощности".

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Москва отвергает эти обвинения. Всего, по данным властей в Киеве, на территории Донбасса за самопровозглашенные "народные республики" воюют около 5 тысяч кадровых российских военных. Москва называет воюющих на востоке Украины граждан России "добровольцами".