К родителям Павла Стоцко, объявившего о браке с мужчиной, пришла полиция

К родителям Павла Стоцко, объявившего накануне о признании российскими властями его брака с мужчиной, пришли полицейские и провели осмотр. Об этом сам Павел рассказал журналисту Радио Свобода.

По словам родителей Стоцко, полицейские явились без ордера на обыск под предлогом того, что во дворе их дома совершено преступление. Во время осмотра квартиры они спрашивали, почему Павел не находится по месту жительства.

Ранее в пятницу Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. По словам представителя МВД России Ирины Волк, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены.

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им официально подтвердили законность союза. При этом в самой службе позднее заявили, что ее сотрудники не обладают подобными полномочиями и что решения должен принимать ЗАГС.

Заключать однополые браки в России не разрешено. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека признал эту меру дискриминационной. В декабре прошлого года Русская православная церковь официально запретила венчание однополых пар.