Порошенко и Тиллерсон договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились о совместной координации действий в оборонной сфере и сфере безопасности. Такое решение было принято после их встречи на экономическом форуме в Давосе. Переговоры длились около часа.

Порошенко поблагодарил США за поддержку в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России. Политики также договорились восстановить работу комиссии стратегического партнерства. В марте состоится первое за долгое время заседание.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. Ожидается, что Порошенко также встретится с президентом США Дональдом Трампом. Темой переговоров должно стать экономическое сотрудничество и поставки на Украину оборонительного оружия.