СМИ: Сурков и Волкер не пришли к единой позиции по Донбассу

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса во время переговоров в Дубае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Утверждается, что конкретных решений по итогам встречи принято не было, но стороны договорились продолжить диалог.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результатов от встречи Суркова и Волкера ждать не следует. По словам Пескова, речь идёт только об обмене мнениями по поводу ситуации на востоке Украины. Ранее Волкер посетовал на то, что контакты с Волкером в последнее время не вызывали оптимизма.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия эти обвинения отрицает.

