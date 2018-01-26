Федеральный координатор "Весны" в Петербурге арестован на 3 суток

Федеральный координатор движения "Весна" от Санкт-Петербурга и координатор штаба Алексея Навального в Великом Новгороде Константин Похильчук арестован на 3 суток. Формальным поводом для ареста стало размещенное на его страничке в соцсети ВКонтакте антифашистское видео, на котором видна свастика – нетрезвый мужчина со свастикой танцует на фоне елочных украшений.

Федеральный координатор "Весны" Богадан Литвин уверен, что реальной причиной ареста стала работа Похильчука в штабе Алексея Навального – он арестован как раз на те дни, когда идет подготовка к запрещенной в Петербурге акции оппозиционера, намеченной на воскресенье, 28 января. Богдан Литвин отмечает, что в эти же дни полиция задерживала петербургских активистов и волонтеров штаба Навального, приходила в штаб с обыском. Особенно сильное давление оказывалось на новгородский штаб – туда полиция приходила трижды. Богдан Литвин видит в происходящем как давление на активистов перед оппозиционной акцией, так и ущемление свободы слова.

Между тем, 26 января в Петербурге сотрудники ФСБ провели обыски в квартире активистов антифашистского движения. Накануне на два месяца был арестован антифашист Виктор Филинков – его обвиняют в пропаганде анархистской идеологии и участии в деятельности террористического сообщества. По словам Богдана Литвина, у него есть информация, что Филинкова пытали электорошокером, в результате чего он себя оговорил. Пока Богдан Литвин не может с уверенностью заявить, что давление на антифашистов и анархистов связано с предстоящим митингом 28 января.