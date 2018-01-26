В центре Амстердама произошла стрельба, один человек погиб

В центре Амстердама произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё двое – ранены. Нападавший скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Место происшествия оцеплено на расстоянии нескольких кварталов. В районе, где произошла стрельба, перекрыто движение. Об этом сообщается в твиттере полиции Нидерландов.

Свидетели сообщают, что на нападавшем была надета балаклава, скрывавшая его лицо. Полиция эту информацию пока никак не комментирует. Была ли атака терактом, голландские полицейские также не сообщают. Район Гроте Виттенбургер, где совершено нападение, находится в центре Амстердама.