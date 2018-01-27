Великобритания построит новый радар из-за российской угрозы

Великобритания построит на Шетландских островах новый радиолокатор для защиты воздушного пространства в связи с давлением России. Об этом заявил начальник штаба британских военно-воздушных сил Стивен Хиллер. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Стоимость аппарата составляет 10 миллионов фунтов (около 14 миллионов долларов). Он будет отслеживать самолеты к северу от Великобритании. По словам Хиллера, строительство радиолокатора связано с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы и угроза для Великобритании "является серьезной и реальной".

Хиллер не сообщил дату ввода устройства в эксплуатацию, отметив, что оно будет готово к работе в ближайшее время.

Ранее о возможной российской атаке по британской инфраструктуре заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. О том, что Москва может начать некие враждебные действия, заявлял также глава Генштаба вооруженных сил королевства Николас Картер. В Министерстве обороны России обратили внимание на возможную финансовую подоплеку подобных заявлений в связи с необходимостью увеличения военного бюджета Великобритании.