Умер журналист-международник Борис Туманов

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
В Москве умер журналист Борис Туманов. Об этом в фейсбуке сообщил его сын, журналист Григорий Туманов.
Туманову было 79 лет. Он работал журналистом-международником в агентстве ТАСС, газете "Известия", в журнале "Новое время", сотрудничал с зарубежными средствами массовой информации.
Борис Туманов был постоянным участником передач Радио Свобода. Последнее время сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.