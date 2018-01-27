Умер журналист-международник Борис Туманов

В Москве умер журналист Борис Туманов. Об этом в фейсбуке сообщил его сын, журналист Григорий Туманов.

Туманову было 79 лет. Он работал журналистом-международником в агентстве ТАСС, газете "Известия", в журнале "Новое время", сотрудничал с зарубежными средствами массовой информации.

Борис Туманов был постоянным участником передач Радио Свобода. Последнее время сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы".



