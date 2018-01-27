Кемерово: к лидеру штаба Навального пришли люди в штатском

В квартиру координатора штаба Навального в Кемерове Ксении Пахомовой пытались ворваться восемь человек в штатском. Пахомова сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий", что они требовали открыть дверь, при этом не представились и не объяснили причину визита. Сторонник оппозиционера предположила, что это были сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности.

Как написала Пахомова в твиттере, когда в подъезд зашел ее молодой человек, предполагаемые правоохранители задержали его, отобрали телефон и ключи. Затем они прекратили попытки попасть в квартиру и, по словам руководителя штаба, ждали ее около подъезда. Она также сообщила, что группа неизвестных людей пришла к ее заместителю Борису Павлову, однако деталей о визите пока нет.

Сегодня днем полицейские приходили и в региональный штаб. Они пытались вручить официальное предостережение от проведения несанкционированного шествия "забастовки избирателей" в Кемерове. Однако Пахомовой на месте не оказалось.

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты России Навальный призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники политика готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России.

В администрации Кемерова сторонникам Навального отказали в шествии из-за действующего запрета на любые публичные мероприятия в центре города. Митинг разрешили на окраине в частном секторе, ограничив во времени протестную акцию.