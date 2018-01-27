Госсекретарь США раскритиковал "Северный поток – 2"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Тиллерсон отметил, что строительство газопровода несет риски для энергетической безопасности и стабильности в Европе. В свою очередь Моравецкий заметил, что Варшава придерживается схожего с Вашингтоном мнения и считает строительство газопровода инструментом политического давления.

Накануне против строительства "Северного потока – 2" выступил президент Польши Анджей Дуда. Однако, по словам польского президента, Варшава работает над диверсификацией источников энергии и добивается лучших условий поставок российского газа.

"Северный поток – 2" – трубопровод, по которому российский газ непосредственно в Германию и Западную Европу будет поступать по дну Балтийского моря, а не через Польшу и Украину. Единственным акционером проекта является "Газпром". Стоимость строительства газопровода составляет 9,5 миллиардов долларов.