Взрыв в Кабуле: погибли почти 100 человек, более 150 пострадали

Около 100 человек погибли и не менее 150 пострадали при взрыве в столице Афганистана Кабуле в субботу, 27 января. Об этом сообщают афганские средства массовой информации со ссылкой на официальные источники.

Взрыв произошел в районе, где находятся посольства Швеции, Индии и Индонезии, а также управление полиции и представительство Евросоюза. Утверждается, что злоумышленник использовал машину скорой помощи и беспрепятственно проехал на один из контрольно-пропускных пунктов. На следующем КПП водителя остановила охрана, после чего он привел в действие взрывное устройство.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

Сегодняшний теракт в Кабуле – третий с начала года. 4 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с временным полицейским блокпостом. Погибли более 10 человек, более 20 пострадали. 20 января радикальные исламисты напали на отель Intercontinental. Тогда погибли 18 мирных граждан, среди которых – семеро граждан Украины.