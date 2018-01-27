Мужчин, заключивших однополый брак, обвинили в "порче документов"

Полиция Москвы возбудила против Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, заявивших о регистрации в Москве заключенного в Дании однополого брака, административные дела о порче паспортов.

Об этом говорится в сообщении МВД, которое цитирует "Медуза". Сообщение появилось после того, как Российская ЛГБТ-сеть заявила, что в квартиру Стоцко и Войцеховского в Люберцах пытались войти сотрудники правоохранительных органов.

Стоцко сообщил "Дождю", что не открыл дверь, в квартире после этого отключили свет и интернет.

Ранее Стоцко и Войцеховский сообщали о том, что им поступают угрозы.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве для его регистрации. Там подтвердили законность союза. Однако на следующий день, 25 января, Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. Сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены.

"МВД вывело ситуацию за рамки ЛГБТ-сообщества и за рамки обсуждения однополых браков и нарушило права сотрудницы, которая действовала в соответствии с законом", – сказал Стоцко. Он также сообщил, что намерен обратиться в суд и добиваться отмены решения о признании недействительными паспортов и решения об увольнении сотрудницы МВД.

Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека признал эту меру дискриминационной.

По статье о "порче документов" предусмотрено наказание в виде небольшого штрафа.