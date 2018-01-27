Милош Земан переизбран президентом Чехии

Милош Земан, по предварительным данным подсчета голосов во втором туре выборов, переизбран президентом Чехии на новый пятилетний срок.

Соперник Земана, бывший глава академии наук Иржи Драгош, признал свое поражение.

По итогам подсчета голосов с более чем 99 процентов участков, Земан опередил Драгоша примерно на 170 тысяч голосов. В поддержку Земана высказались 51,5 процента проголосовавших, за Драгоша – 48,5 процентов. Явка составила почти 65 процентов – больше, чем в первом туре.

Официальные итоги голосования будут подведены в ближайшие дни.

В первом туре выборов две недели назад Земан получил около 39 процентов голосов, Драгош около 26 процентов. Однако Иржи Драгоша поддержало большинство кандидатов в президенты, не вышедших во второй тур.

Земан в течение своего первого пятилетнего срока неоднократно посещал Россию и высказывался за отмену санкций, введенных в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. Его соперник Драгош считается проевропейским политиком.