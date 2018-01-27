ФБР опубликовало материалы о смерти Михаила Лесина

Федеральное бюро расследований США опубликовало несколько десятков страниц материалов, имеющих отношение к расследованию обстоятельств смерти российского медиаменеджера, одного из приближенных Владимира Путина Михаила Лесина.

Лесин умер в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Документы, в частности, содержат данные вскрытия и токсикологической экспертизы, а также реконструкцию последних дней жизни Лесина. Также среди них есть описание записей с камер наружного наблюдения, на которых фигурирует Лесин.

Из документов не следует, что смерть Лесина наступила в результате воздействия третьих лиц. Многочисленные травмы, с которыми он был найден мертвым в гостиничном номере в столице США, согласно заключению экспертов, могли быть получены в состоянии глубокого опьянения. Согласно свидетельским показаниям и данным экспертизы, Лесин в последние дни жизни много пил.

Как следует из документов, причиной визита Лесина в Вашингтон стал благотворительный вечер, одним из организаторов которого, по данным Радио Свобода/Свободная Европа, был российский банкир Петр Авен (в опубликованных ФБР документах фамилия вымарана).