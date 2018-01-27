Посол США призвал "без эмоций" отнестись к "кремлевскому докладу"

Посол США в России Джон Хантсман призвал российскую сторону "без эмоций" отнестись к так называемому "кремлевскому докладу" – списку российских бизнесменов и топ-менеджеров, близких к Кремлю, который, согласно принятому Конгрессом в прошлом году закону, должен быть в ближайшие дни представлен администрацией США в Конгресс.

В интервью "Интерфаксу", отрывки из которого агентство распространило в субботу, Хантсман говорит, что "отношения между нашими странами далеко не исчерпываются одним этим правовым актом". Сам факт составления "доклада" Хантсман назвал реализацией принятого в августе Конгрессом закона о санкциях против России, а не каким-либо новым обстоятельством. Посол подчеркнул, что в Вашингтоне не заинтересованы в углублении конфронтации с Россией.

По словам посла, после того как документ будет передан в Конгресс, тот может принять решение опубликовать его или оставить закрытым.

Сколько имен будет включено в список, пока не ясно. Само попадание в "кремлевский доклад" автоматически не означает, что против данного лица будут введены санкции. Однако, как сообщает газета The New York Times, представители российских олигархов ведут лоббистскую кампанию в Вашингтоне с целью предотвратить появление своих имен в списке лиц, близких к Кремлю.

Ожидается, что документ будет передан Министерством финансов США в Конгресс в понедельник, 29 января.