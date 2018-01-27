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В петербургский штаб Навального пришли с обыском

Акция в поддержку Навального в Петербурге

В штаб сторонников Алексея Навального в Петербурге вечером в субботу пришли сотрудники полиции. По словам координатора штаба Дениса Михайлова, они проводят обыск. За последние дни полицейские приходят в штаб уже в третий раз, – сообщает Михайлов.

В воскресенье, 28 января, сторонники Навального в десятках городов России планируют провести уличные акции в знак протеста против недопуска оппозиционера на выборы президента и в поддержку так называемой "забастовки избирателей". Во многих городах акции согласованы, однако в Москве и Петербурге власти их не согласовали.

В преддверии уличных акций из многих городов поступают сообщения о давлении на активистов, административных арестах, изъятии агитационных материалов. Как сообщает "ОВД-Инфо", в субботу были задержаны сторонники Навального в Краснодаре и Майкопе. В Кемерове активиста Бориса Павлова арестовали на трое суток. Также на трое суток суд арестовал в Петербурге активистку штаба Навального Елизавету Меркулову.

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