Турция призвала США вывести военных из сирийского Манбиджа

Турция призвала Соединенные Штаты вывести своих военных из города Манбидж на севере Сирии, который контролируют отряды сирийских курдов.

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана, - сообщает Reuters. Эрдоган ранее неоднократно подчеркивал, что в ходе операции "Оливковая ветвь", которую турецкие войска и отряды сирийской оппозиции проводят против курдов на севере Сирии, Манбидж должен быть взят под контроль.

В заявлении Анкары также утверждается, что советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в телефонном разговоре с турецким представителем, что Соединенные Штаты больше не поставляют оружие сирийским курдам.

В Вашингтоне пока не комментируют эти сообщения.

Турция начала операцию в Сирии на прошлой неделе, обвинив ряд курдских организаций в террористической деятельности. Соединенные Штаты сотрудничают с сирийскими курдами в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". На территории, контролируемой курдами, размещены несколько сот американских военных. Вашингтон неоднократно призывал Анкару к "сдержанности" на севере Сирии.