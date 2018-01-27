Мир поминает жертв Холокоста

27 января - всемирный День памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия проходят в Израиле, Соединенных Штатах, Польше, многих других странах - и в Германии, где вспоминают всех жертв нацизма.

В заявлении президента США Дональда Трампа говорится, что каждое новое поколение должно выучить уроки Холокоста, чтобы не допустить в будущем повторения преступлений против человечности. Жертвами Холокоста стали шесть миллионов евреев, в нацистских лагерях смерти уничтожались также славяне, цыгане, гомосексуалы и представители других меньшинств - говорится в заявлении.

Первая леди Мелания Трамп накануне посетила Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу посетил в столице Польши мемориал героев Варшавского гетто. "Союз стран Запада, который возник в годы Второй мировой войны, взял на себя обязательства обеспечить безопасность, так, чтобы трагедия никогда больше не повторилась" - сказал Тиллерсон. "Никогда больше" - повторил в завершение своей речи Тиллерсон.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен в годовщину освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим Красной армией в 1945 году во время Второй мировой войны.