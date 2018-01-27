В Эр-Рияде отпущен из-под ареста миллиардер, принц Аль-Валид

В Саудовской Аравии освобожден из под ареста принц Аль-Валид бин Талал – один из богатейших людей страны, входящий, по данным Forbes, в сотню самых богатых людей мира.

Аль-Валид с ноября содержался в роскошном номере гостиницы Ritz-Carlton в столице королевства Эр-Рияде – после того как его родственник, наследный принц Мохаммед бин Салман, организовал масштабную кампанию против высокопоставленных деятелей, обвиняемых в коррупции. Были задержаны не менее 11 принцев, крупные чиновники и бизнесмены. Большинство из них впоследствии были отпущены – после того, как они согласились передать в казну значительные суммы или активы.

Условия освобождения принца аль-Валида пока неизвестны. Официальных комментариев не поступало.

За несколько часов до своего освобождения миллиардер дал первое за время ареста интервью агентству Reuters, в котором описал условия своего содержания в номере люкс и выразил мнение, что не потеряет контроль над своими активами.

Аль-Валид бин Талал – владелец акций многих западных компаний, он инвестировал и в России.