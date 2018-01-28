В офис ФБК в Москве пришла полиция и задержала нескольких человек

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда ведется прямая трансляция всероссийской "Забастовки избирателей", пришли сотрудники полиции. Об этом сообщил директор организации Роман Рубанов.

Полицейские вскрыли пилой дверь в офис и в студию, в которой снимали выпуск новостей Навальный LIVE. Они объявили об эвакуации помещения из-за "угрозы взрыва". Одного из ведущих новостного эфира обвиняют в том, что это он якобы заложил бомбу, сообщил директор ФБК у себя в Твиттере.

По словам Рубанова, среди полицейских – сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России (Центр "Э"). Находившихся в офисе ФБК ведущих и юристов повезли в отделение полиции. При этом трансляция на канале Навальный LIVE продолжается, предположительно – из другого помещения.

26 марта и 12 июня полиция также приходила в офис фонда, из которого соратники оппозиционера вели прямые трансляции проходивших в те дни акций протеста. В обоих случаях вещание было прервано, а техника изъята.