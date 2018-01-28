Опасный возраст

Триггеры агрессии и другие неприятности подростков обсуждаем с психологом Сергеем Ениколовым, тьютором, директором проекта Академия RAY Максимом Булановым, научным сотрудником Лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Марией Новиковой и антропологом, старшим научным сотрудником ШАГИ ИОН РАНХиГС Александрой Архиповой.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.