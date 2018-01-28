Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Рожденные после СССР

Опасный возраст

Триггеры агрессии и другие школьные неприятности

Триггеры агрессии и другие неприятности подростков обсуждаем с психологом Сергеем Ениколовым, тьютором, директором проекта Академия RAY Максимом Булановым, научным сотрудником Лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Марией Новиковой и антропологом, старшим научным сотрудником ШАГИ ИОН РАНХиГС Александрой Архиповой.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG