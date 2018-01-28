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Политика

liveЗабастовка Навального

В России – акции протеста сторонников оппозиционного политика, отстраненного от выборов президента

Акция в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Октябрь 2017 года
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10:51

Первые массовые задержания - в Кемерово

"ОВД-инфо": нам сообщают из Кемерова: 14 человек задержаны на "Забастовке избирателей". Это не считая координатора штаба Навального Ксении Пахомовой, которую задержали ранее.

10:47

Тем временем в Москве полиция готовится к акции сторонников Алексея Навального, ее начало запланировано на 14.00

10:30

10.30 утра в Москве - Алексей Навальный опровергает информацию о своем задержании

10:27

А вот что происходит в других городах России

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