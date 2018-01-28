10:51
Первые массовые задержания - в Кемерово
"ОВД-инфо": нам сообщают из Кемерова: 14 человек задержаны на "Забастовке избирателей". Это не считая координатора штаба Навального Ксении Пахомовой, которую задержали ранее.
10:47
Тем временем в Москве полиция готовится к акции сторонников Алексея Навального, ее начало запланировано на 14.00
10:30
10.30 утра в Москве - Алексей Навальный опровергает информацию о своем задержании
10:27
А вот что происходит в других городах России
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