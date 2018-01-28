Грузия не признаёт таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел Грузии осудило открытие таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии, возложив ответственность за это на Россию. Тбилиси обвиняет Москву в стремлении объединить Абхазию и Южную Осетию в Российское таможенное пространство. Утверждается, что таможенные пункты в Абхазии и Южной Осетии позволят России торговать с Грузией и Арменией через территории частично признанных государств.

МИД Грузии расценивает эти действия как "незаконный шаг к фактической аннексии данных регионов со стороны Российской Федерации". Россия намерена интегрировать Абхазию и Цхинвальский регион в единое таможенное пространство России, утверждается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Тбилиси обвиняет Москву в стремлении "помешать мирному урегулированию конфликта" и призывает российскую сторону "прекратить провокационные действия по аннексии территории суверенного государства".

Таможенные пункты в Абхазии и Южной Осетии открылись в преддверии задействования так называемых "торговых коридоров" из России в Закавказье. Грузия дала свое согласие на транзитную торговлю, что особенно важно для Армении, но выступает категорически против интерпретации данного соглашения Москвой.