Фильм "Бродский не поэт" появился в открытом доступе

Полная режиссёрская версия фильма "Бродский не поэт" появилась в открытом доступе. Об этом сообщил генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия в фейсбуке. Фильм появился в доступе в 22-ю годовщину смерти Иосифа Бродского.

Картину изначально смонтировали для закрытого показа в Центре документального кино. В неё включено интервью с дочерью Бродского – Анной. В телевизионной версии фильма этого материала не было.

Поэт и переводчик Иосиф Бродский родился в 1940 году в Ленинграде. Бродский утверждал, что начал писать стихи в восемнадцать лет, однако существует несколько стихотворений, датированных 1956-1957 годами. В 1964 году поэта арестовали по обвинению в тунеядстве и впоследствии отправили в ссылку в Архангельскую область.

Международная известность пришла к поэту после публикации его первого сборника на Западе в 1965 году. В 1972 году под давлением властей эмигрировал в США. До 1987 года в Советском Союзе почти не издавался. Лауреат Нобелевской премии 1987 года, кавалер ордена Почётного легиона, обладатель Оксфордской премии Honori Causa. Умер в 1996 году в Нью-Йорке. Похоронен в Венеции.