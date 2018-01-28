Трамп не исключает возвращения США в соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение об изменении климата, но только если в него будут внесены серьезные изменения. "Если получится хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся", – сказал Трамп в интервью телекомпании ITV, которое вышло в эфир 28 января. "Вернусь ли я? Да, я бы вернулся... Мне бы очень хотелось", – заявил он.

"Если кто-нибудь скажет, "вернитесь в Парижское соглашение", это должно стать уже совершенно другим соглашением, потому что было ужасное соглашение", – добавил он. "Парижское соглашение для нас стало бы катастрофой", – сказал Трамп.

В июне 2017 года Трамп объявил, что выводит Соединенные Штаты из Парижского соглашения, назвав его "плохой сделкой" для экономики США. В настоящее время Соединенные Штаты являются единственной страной, которая вышла из соглашения, которое было подписано во время президентства его предшественника Барака Обамы.