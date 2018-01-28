Президент Финляндии Ниинисто переизбран на новый шестилетний срок

Президент Финляндии Саули Ниинисто объявил о своем переизбрании на новый шестилетний срок в первом туре президентских выборов, прошедших в воскресенье. После того, как стало известно о его победе Ниинисто заявил, что удивлен такой поддержке, и, как он выразился, "должен много думать о том, как быть достойным этого". Об этом он заявил журналистам после того, как стало известно, что после подсчета около 86 процентов голосов Ниинисто набрал 62,1 процента, по сравнению с 13,1 процента, набранных его ближайшим соперником Пекки Хаависто.

Как отмечает Франс пресс, 69-летний Ниинисто, показавший немалые способности избегать конфликтов с Россией, сумел, тем не менее, сместить приоритеты внешней политики Финляндии ближе к НАТО, не вызвая при этом недовольства у Москвы. Во время своего первого срока Ниинисто развивал связи с президентом России Владимиром Путиным.

В 2012 году Ниинисто и Путин сыграли матч по хоккею с шайбой, а в прошлом году присутствовали на оперной постановке в рамках 100-летней годовщины независимости Финляндии после падения Российской империи. Финляндия, входившая в состав Российской империи с 1809 по 1917 год, установила тесные связи с США и НАТО, но не является членом в отличие от стран Балтии. Россия неоднократно предостерегала Швецию и Финляндию от вступлении в НАТО, называя это "провокацией".

В последние годы российская военная деятельность в регионе увеличилась, в том числе произошло несколько нарушений финского воздушного пространства боевыми самолетами, предположительно летящими с отключенными транспондерами, устройствами, позволяющими радарам идентифицировать воздушные суда. В прошлом году официальные представители финских и российских военных заявили, что создадут круглосуточную горячую линию, чтобы избежать "недоразумений".

Выходец из рабочей семьи, родившийся в августе 1948 года, Ниинисто - самый младший из четырех детей - стал адвокатом, прежде чем уйти в политику в качестве члена консервативной Национальной коалиционной партии. Он был министром юстиции в 1995-1996 годах, а затем занимал пост министра финансов до 2003 года. Ниинисто способствовал выводу Финляндии из глубокой рецессии в 1990-х годах и вводу её в еврозону. Он потерял первую жену в автокатастрофе в 1995 году и едва выжил при цунами 2004 года в Таиланде, взобравшись на дерево с младшим ребенком. После громкой любовной истории с бывшей королевой красоты Финляндии, с которой Ниинисто расстался в 2003 году, она заключил второй брак. Его вторая жена - поэтесса Дженни Хаукио - на 29 лет его младше. Пара объявила в октябре, что в феврале у них должен родиться ребенок.