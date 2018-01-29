Два подвига Ксении Собчак

Одна из самых обсуждаемых фигур минувшего уик-энда - Ксения Собчак. Ей удалось вызвать на себя огонь критики сразу два раза за один день.

Сначала, напомним, она отправилась в Грозный и устроила там одиночный пикет в поддержку Оюба Титиева.

Многие сочли пикет довольно циничным пиаром и уверены - такая поездка могла быть только согласованной.

Леонид Гозман:

НЕ ТО, ЧТОБ ТОШНИТ, НО ВЫРВЕТ ...

Подвиг Ксении Собчак в Грозном. Прошла по улице, а ее оскорбляли. А она все равно прошла. Встала в пикет с требованием свободы жертве произвола Кадырова.

А до этого фарса с выборами она тоже так делала? Пикеты и прочее? Когда последний раз? Или она к Кадырову в ином качестве ездила?

Сколько достойных людей жизнью рисковали в борьбе с тамошней дикостью, и местных, и приезжих! Сколько погибло и было изувечено! Но их не охраняли кадыровские опричники и о них не говорили по ТВ.

Мерзость на крови - втройне мерзость. Это покруче ныряния в прорубь.

Ну, а вишенка на торте - поехала прямо с самолёта Навального кормить-поить. Адвокатов не пустили, а ее - да. Кандидат в президенты, не кто-нибудь! Или этого не было, ее пропагандисты сдуру сочинили?

Игорь Эйдман:

Есть ли у кого-тосомнения, что без надежнейшей кремлевской крыши, ей не дали бы простоять в пикете и минуты?

В данном случае ее цель не только пропиариться, но и отвлечь внимание от забастовки избирателей. Мол, пока Навальный в Москве "воду мутит", она занимается реальной правозащитой. Да не где-нибудь, а в самом логове "страшного Кадырова".

Виктор Шендерович:

Ксения Собчак в одиночном правозащитном пикете в Грозном – нечто, заставляющее содрогнуться даже бывалых дегустаторов российской политической пошлости, вроде меня.

Некоторой компенсацией за эту пошлость, впрочем, может считаться кристальная, почти математическая ясность композиции, проявившаяся в этом эпизоде.

Ибо заниматься в Грозном защитой прав человека (от Рамзана Кадырова), несомненно, можно, но о цене на это занятие - спросите у сотрудников «Мемориала», чьи офисы и машины поджигают с завидной регулярностью и безнаказанностью; спросите об этом у председателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, избитого и облитого зеленкой и фекалиями; спросите, собственно, у сидящего в СИЗо Оюба Титиева, как бы на защиту которого прилетела Ксения Собчак.

Можно было бы спросить у Анны Политковской и Натальи Эстемировой, да боюсь, поздновато. Защита прав человека в Чечне – смертельно опасное занятие...

А возможность, с гарантией комфорта и безопасности, прилететь в вотчину Рамзана Кадырова и устроить там предвыборное шоу, чтобы заработать очки на беспроигрышном нравственном поле, – пошлость, на мой вкус, запредельная даже по нашим меркам.

Мандельштам называл поэзию «ворованным воздухом», а за "разрешенные" стихи предлагал сечь. Ибо неприлично писать разрешенные стихи – лучше не писать вообще!

Неприлично бороться с властью с разрешения и на деньги самой власти – честнее вписаться в доверенные лица и сосать эту титю в открытую.

Нельзя брать напрокат, на денек, судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки, тут другие расценки.

Гарант безопасности Ксении Анатольевны в Чечне - по совместительству (теоретически) гарант прав всех россиян, - по роду своей работы был обязан немедленно, в силу особой общественной значимости эпизода, добиться освобождения Оюба Титиева и наказания тех, кто сфальсифицировал уголовное дело в отношении правозащитника.

Как обязан был – давно! – снять свое покровительство с заказчика многочисленных убийств, Героя России, бывшего юноши в трениках, вольного теперь казнить или миловать любого, в соответствии с его (и его корпорации) представлениями о политической целосообразности.

Путин не делает этого. Ему это – нецелесообразно.

А целесообразно раскрутить перед выборами Ксению Анатольевну, чтобы притушить Алексея Анатольевича. Рамзан Ахматович, безусловно, в теме - и думаю, его даже не пришлось просить, в виде исключения, не делать ничего плохого либеральной гостье. Он же убийца, а не идиот.

Ксению Анатольевну Собчак целесообразно не трогать.

Vip-правозащитница, давняя знакомая Путина и новая надежда русского либерализма, она может позволить себе прогулки по Грозному, - городу, где среди бела дня, на глазах у соседей, похитили и увезли, чтобы пытать и убивать, Наталью Эстемирову.

Как уважительно сообщают СМИ, жители города, что-то об обычаях этого города знающие, просили мужественную Ксению Анатольевну поскорее улетать обратно в Москву – заботливые, милые, наивные люди!

Ксения Анатольевна может провести в Грозном выездную сессию «Дома-2» - ей ничего не будет. У нее общая «крыша» с Рамзаном Ахмадовичем.

С ней все будет в порядке.

За русский либерализм - не поручусь.

Виталий Щигельский:

Спектакль Собчак в Грозном много гаже театрализованных представлений Путин и амфоры, Путин и дети и т.д.

Уровень морального падения сопоставим с известным комментарием на гибель "Курска": "она утонула..."

Ирек Муртазин:

Проведя пикет, Собчак прогулялась по проспекту Путина. На выходные проспект перекрывают, и обчно там многолюдно. Но к визиту Собчак, похоже, была проведена подготовительная работа, практически все магазины и кафе оказались закрытыми, а улица была совершенно пуста.



Правда, прибежали какие-то гопники, обкричали, обматерили Ксению…. Но без них визит Ксении в Грозный выглядел бы совсем рафинированным. Хотя, думаю, что гопников тоже подобрали, подготовили, проинструктировали….



В общем, визит удался. Повторюсь, Кадыров, думаю, доволен. Миллионы поклонников Собчак в социальных сетях узнали, что в Грозном тихо-мирно-спокойно…

Тем не менее, вышеупомянутые "гопники" и правда были.

Карина Орлова:

Я считаю, что Собчак выдвигается, чтобы сыграть на руку Путину и как с кандидатом с ней не согласна, но во мне просыпается просто звериная ярость, когда я слышу, что ей говорят эти люди (не назову их чеченцами, а кадыровцами).

После просмотра ролика чувствую себя так, как будто это сказали мне!!

И самое страшное, что это не самое страшное. Самое страшное - это Президент-отель в Москве, заселенный отрядом кадыровцев, которые грабят и убивают людей в Москве. А почему? А потому что путинизм он такой.

И многие Собчак вполне сочувствуют.

Елена Милашина:

Хочу обратиться к тем, кто считает, что поездка Ксении Собчак - это "договорняк с крестным" и ей "ничего не грозило".

Мне очень жаль, что это пишут те люди, которые работали в Чечне сами, и те люди, которые много знают о Чечне. Мне неловко, что эти люди вообще-то мои друзья.

Поэтому вынуждено сообщаю: накануне поездки, Собчак довольно долго расспрашивала нас с Олей Бобровой, о том, что из себя представляет Чечня и какая опасность не только сейчас, но и в будущем (Кадыров очень злопамятен) может грозить лично ей. Мне было очень важно, чтобы Собчак поехала в Грозный. Но и скрывать от нее, что из себя представляет режим в Чечне и лично - Кадыров, которого я считаю маниакально опасным человеком, я не могла.

Ксения получила информацию и сама должна была сделать выбор. Она его сделала. Хотя никто не упрекнул бы ее, если бы она в Грозный не поехала. Это правда очень опасно.

Не случилось ничего (ну или почти ничего, потому что хамство идиотов - это минимальная неприятность, которая может случиться в Чечне) - не только с Собчак. Но и еще раньше - с адвокатом Титиева Петром Заикиным, который вот уже неделю не вылезает из Курчалоевского РОВД, приезжая туда рано утром и уезжая, когда совсем-совсем темно. И когда с ним бог знает что может случиться по дороге.

Не случилось - с Олегом Орловым и Светланой Ганнушкиной, когда они прилетели на апелляцию по мере пресечения Оюбу Титиеву. Хотя суд с 11 часов перенесли на 17 - когда в Чечне уже темнеет и когда с тобой может бог знает что случиться.

Не случилось ничего и с журналистами "Новой газеты", которые вот уже две недели работают в Чечне. Работают открыто.

Объяснение этому факту очень простое: после нападения на офис "Мемориала" в Назрани, после поджога машины мемориальской в Дагестане, после угроз, которые получили сотрудники Мемориала, после угроз, которые получил и вынужден был выйти из дела чеченский адвокат Оюба Титиева, - Кадырову прилетел окрик из Москвы.

На какое-то время команда "фу" будет активирована в обоих его мозгах, пока опять крышу не снесет от неконтролируемой злости. Это тот самый момент, когда вы все можете приехать в Чечню и поддержать Оюба Титиева. Но имейте в виду. Вас тут точно запомнят.

Поэтому я не знаю, приедете ли вы.

Ксения Собчак - приехала.

Кирилл Лятс:

Как бы мы над Ксенией не подтрунивали, а такая акция чрезвычайно важна. Даже если она связана с предвыборным пиаром. Никто другой так пиариться не рискует

Зоя Светова:

Я на президентские выборы идти не собираюсь. За Ксению Собчак голосовать не буду. Не считаю выборы легитимными, поскольку к ним не допустили Алексея Навального. Но я не могу согласиться с той абсолютно не конструктивной критикой, которой подвергают последние поступки Ксении Собчак некоторые комментаторы в ФБ. То, что Ксения поехала в Грозный и стояла с плакатом у памятника убитым журналистам - удивительная история, которая, безусловно, говорит о ее смелости. Потому что, какие бы ни были договоренности, в Чечне может произойти всякое. Тем более, что , по всей видимости, Кадыров с ней не встречался. Во всяком случае, он не пришел к памятнику убитых журналистов. То,что ее фотографию опубликовали на "Грозный инфо" , это понятно - она кандидат президента, дочка путинского учителя Собчака и т.д.

Пиар ли для кандидата президента Ксении Собчак поездка в Грозный? Может быть, не знаю. Но я не вижу, какие дивиденты она от этого получит. Условные либералы- интеллигенты после этой поездки ее больше уважать не станут- в миг заподозрят подвох и посчитают, что поездка и плакат "Свобода Оюбу Титиеву" согласована с Кремлем и Кадыровым. Может и , правда согласована, но тогда в чем пиар?

Второе - то, что Ксения поехала в ОВД к Навальному - нормальный человеческий поступок. У Ксении с Навальным долгие вполне дружеские отношения и она поехала его поддержать. Опять же это не прибавит ей голосов сторонников Навального- они же голосовать не пойдут в любом случае. Будут участвовать в забастовке избирателей.

Зачем Ксения Собчак все это делает? Если это ее такое поведение все равно не принесет ей электоральной поддержки? Выполняет отведенную ей заранее и договоренную роль, - считают ее критики. Но неужели все события прописаны в так называемом контракте в таких мельчайших подробностях? Что-то не верится.

Не знаю. В любом случае ничего вредного для демократии и России в поведении Ксении Собчак я не вижу. В Грозном она рисковала, как рискует там любой человек, критикующий власть Кадырова и защищающий его врагов.

Приехать в ОВД- это тоже своего рода поступок политика.

Интересно, чем Ксения Собчак займется после 18 марта. Будет ли она также заступаться за политических заключенных и критиковать аннексию Крыма, несправедливый суд и т.д. И чем будет заниматься, когда закончится президентская гонка?

Вот это правда, очень интересно.

И кстати, после дискуссии под этим постом, у меня возник вопрос: а вот, если бы Григорий Явлинский вдруг поехал в Грозный защищать Титиева или к ОВД примчался? Вы бы что сказали? А, кстати, почему он не поехал? И почему не примчался? Разве Явлинский - не такой же "договорной " кандидат, как Ксения Собчак? НО разница, и большая в том что Ксения поехала и в Грозный и к ОВД. Но голосовать я, лично не буду ни за нее, ни за Явлинского. Буду бойкотировать, участвовать в забастовке избирателей.

Евгения Альбац:

Когда я утром увидела картинку Собчак в Грозном у памятника убитым журналистам с плакатом в защиту Оюба Титиева, моя первая реакция была: "О, переводит интерес в сторону от акции, у Кириенко не глупые ребята сидя". А потом подумала: когда я последний раз видела кого-нибудь у памятника погибшим в Чечне журналистам - а было их много, и от пули, и головы отрезали ? И еще подумала: "А кто еще может себе позволить публично , в Грозном, защищать мемориальца?" — Никто. Конечно, прошел прозвон из АП. Но место не предсказуемое, отважиться на такое - надо иметь яйца.

А уже вечером Ксения навестила задержанного на Тверской Алексея Навального. Или не навестила!

Владимир Варфоломеев:

Два поступка КАС в один день: пикет в Грозном и ОВД в Москве. Мне кажется, чтобы верно оценить их, нужно вспомнить, было ли что-то подобное до предвыборной кампании, а также посмотреть, будет ли продолжение после 18 марта. А так-то поступки красивые.

Елена Торрес:

К Навальному никого не пускают, даже адвокатов, но не Собчак. Ей везде проход открыт.

А у нее, случайно, и вода и еда оказались с собой. Такая душка.

Андрей Мальгин:

Как трогательно. Явиться с телекамерами к человеку, который не может тебя выгнать, потому что лишен свободы.

Олег Пшеничный:

А что, Собчак с телекамерой приезжала навещать Навального в кутузке?

Я умею абстрагироваться от личностей, и от "политической" составляющей. Но по моему скромному мнению, это просто ужасный вкус, как постановщиков, так и исполнительницы.

Александр Рыклин:

Вот чудо чудесное! Адвокатов к задержанным не пускают, а Ксению Собчак пускают... Как так? Может, она слова какие волшебные знает?

Кирилл Шулика:

Навальный говорит, что Собчак к нему и не пускали, подчеркивая, что это хорошо. Вы понимаете, что она просто врет в каждом слове. Если она говорит, что сейчас день, значит, за окном ночь.

Пётр Милованов:

Я за Навального говорить не могу, но мне кажется, что лучшей помощью ему от Собчак было бы снятие своей кандидатуры в этом цирке.