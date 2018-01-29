"Горные эдельвейсы" Донбасса. В бою

Обычные боевые будни на передовой выглядят довольно банально и даже скучно. Конечно, для обычного человека выстрел из винтовки, гранатомета или чего-то еще большего ‒ это редкость. Но на самом деле все это имеет совсем не такой зрелищный вид, как в кино, и стреляют не так уж часто. Окончание репортажа Украинской службы Радио Свобода. (предыдущую часть читайте здесь) Позиционные бои на Донбассе бывают разные. Иногда все происходит очень быстро, как единичный выстрел снайпера. Иногда долго и горячо, как затягивающиеся на часы перестрелки из стрелкового оружия между позициями. А еще, бывает, артиллерия... Впрочем, не всегда можно заснять окопную войну ‒ опасно для жизни и здоровья.

В течение недолгого пребывания в зоне ответственности отдельной горной штурмовой бригады нам трижды приходилось наблюдать, как завязывался и развивался бой. Иногда, скорее случайно, нам удавалось что-то снять. Ниже наш рассказ о двух из них ‒ о ночном бое под Попасной, и о ночном дежурстве на позициях под Калиновым. Ночной бой "горных эдельвейсов" под Попасной Чтобы добраться до передовых позиций вблизи Попасной, для нас на КСП (командно-наблюдательный пункт ‒ Р.С.) батальона прогревают "бэху". В темное время суток, пробираясь через грязь, мы все же вылезаем на старую добрую "копейку" (боевая машина пехоты-1 ‒ Р.С.). В "десант" (десантный отсек внутри машины, под броней) не залезаем ‒ заклинило дверь. Поэтому среди темной ночи мы, преодолевая трение пронизывающего ветра, мчимся по полю верхом на железном коне. В полной темноте можно разглядеть лишь мерцание городских огней где-то на горизонте и ветки деревьев, которые, кажется, летят прямо на нас. Через считанные минуты мы уже слезаем с боевой техники и перебираемся в землянку. Машина же едет дальше по своим боевым делам. Между тем,солдаты нас "обрадовали": говорят, по информации радиоперехвата "сепары засекли, что кто-то приехал". Нас встречает молодой командир роты Евгений, ему 23 года. Сегодня он наш проводник. В первую очередь воин объяснил нам наш дальнейший маршрут и действия. К передовым позициям надо идти по лесополосе пешком больше километра в полной темноте. Идти мы должны цепочкой и на расстоянии нескольких метров друг от друга. В случае, если по нам будут стрелять, ‒ как можно ниже присесть или лечь, после прекращения огня продолжать движение в колонне.

Так мы отправились уже непосредственно на стрелковые позиции. В полной темноте на расстоянии нескольких метров Евгений исчезал из виду, позже появлялся из темноты лесополосы и снова исчезал в ее неизвестности. Пока глаза привыкали к темноте, а ноги скользили в грязи разбитой техникой дороги, мы успели пройти участок, засаженный деревьями. Далее около сотни метров разрыва между лесополосами следует пробежать, говорит Евгений, ведь это открытая местность, и она частично простреливается противником. Нас в колонне двигалось пятеро. Первым шел Евгений, за ним двое журналистов, еще один солдат шел по своим боевым делам, и колонну замыкал Вячеслав, сопровождавший нас во время всего нашего "путешествия". Дойдя до открытого места, Евгений предложил сначала пробежать ему и одному из журналистов. Потом по его команде должны пойти и другие. После первой пробежки противник, вероятно, увидел движение на открытой местности в тепловизор, и уже во время второй пробежки, когда группа забегала под деревья лесополосы, заработали вражеские автоматы и пулеметы. Над головой свистели пули. Ночь. Где именно враг, с какой стороны стреляют ‒ нам не известно. Довольно страшно. Мы запрыгнули в неглубокий окоп, и над головой полетели с гадким свистом пули (смотреть со звуком):​

Большинство ночных боев имеют именно такой вид, как на этом видео: ничего не видно, и только звуки выстрелов и свист пуль вокруг. По пути к стрелковым позициям нам приходилось еще несколько раз падать в грязь на дне окопа, прятаться за насыпями. Интенсивность огня спала, значит, полуприсев движемся дальше. Чем ближе мы к передовой, тем глубже окопы.

Заходим уже непосредственно на стрелковые позиции. Расстояние отсюда до позиций сепаратистов ‒ 800 метров. Украинские военные отвечают из стрелкового оружия. "Сейчас идет подавление огня противника, провоцировавшего нас около часа", ‒ говорит "Оборотень", наблюдая за боем в небольшую бойницу. На войне парень с 2014 года, пришел в ряды военных на волне патриотизма и желания защищать Украину, ‒ рассказывал он потом.

Между тем вокруг нас разгорается настоящий ночной бой. По обе стороны строчат автоматы и пулеметы, летают трассеры, свистят пули. Сам бой на первый взгляд нереальный, какой-то игрушечный. Конечно, страшно, но до сих пор не удается осознать, что здесь все по-настоящему. Здесь солдаты пытаются убить противника. Здесь каждое движение несет в себе смертельную угрозу. Здесь каждый присутствующий в любую секунду может погибнуть.

В силу возможностей, под шквалом пуль стараемся передвигаться окопами, чтобы какможно подробнее зафиксировать происходящее. Где-то посреди темноты останавливаемся у позиции, где работает ДШК (12,7-мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года ‒ Р.С.). Очередь, и в пулемете заклинило гильзу. Вторая очередь, и после первого же выстрела, прямо во время боя, пулемет выходит из строя.

Немного нецензурной брани. Ресурс работы значительной части имеющегося вооружения почти исчерпан. Бойцы жалуются и на автоматы, и на пулеметы, и на АГС (автоматические станковые гранатометы ‒ Р.С.). И не потому, что не хватает вооружения, а потому, что интенсивность боевых действий настолько велика, что смертоносные железки не выдерживают интенсивной работы. Это при том, что командование бригады "выбивает" новейшую технику, оружие и другое снаряжение и немедленно отправляет на передовую (мы были свидетелями, как медики бригады получали медицинские "гамви" уже через пару дней после передачи их американцами украинской стороне). Проблема старого оружия, по словам бойцов, ‒ наверное, номер два в списке насущных проблем армии. Номер один ‒ некомплект личного состава армейских подразделений. Нас отводят к защищенной землянке, в которой, узнав о нашем визите, постепенно собирается немало бойцов. С полчаса мы пьем чай, отогреваемся, разговариваем о разном: о ситуации здесь, о проблемах, о мотивации.

На улице периодически слышаны единичные прострелы, очереди, иногда что-то стучит сильнее. Бой продолжается. Еще через полчаса в землянку заходят СПГ-шники (СПГ ‒ станковый противотанковый гранатомет ‒ ред.). Предлагают снять "ответ" по вражескому доту, с которого активно "работают" сепаратисты. Уверяют нас, что это безопасно, и после запланированного ответа "стрелкотня" стихнет. Полное отсутствие света. Вприсядку, узкими траншеями окопов идем несколько десятков метров на другую позицию. В дороге нам выдают беруши, переживают за наш слух. Гранатомет всегда в боевой готовности, поэтому вскоре в сторону позиций противника, откуда активно работает пулемет большого калибра, летят два заряда. От второго выстрела далеко вспыхивает маленькая искорка. На самом деле там сейчас тысячеградусный "ад" кумулятивного взрыва, вероятно, все горит. Был ли в тот момент кто-то во враждебном доте ‒ неизвестно. Все же таки, война...

Быстро покидаем позицию, потому что могут и ответить. Везде по траншеям окопов "норы-убежища" на случай артобстрелов, всевозможные ходы, переходы, настилы из бревен и еще много других вещей, которые до конца в полной темноте так и не разглядеть. "Здесь осторожно, пригибайте головы", ‒ о нас постоянно заботятся и сопровождают. На еще одной позиции под светом маленького фонарика бойцы заряжают магазины к автоматам патронами. Они немногословны. "Разбудите молодых, то их дело, пусть они говорят", ‒ говорит один из бойцов, занимающийся делом.

К нам подходит 18-летний Владимир. Он в маске, говорит, не очень хочет, чтобы его лицо видели, стесняется. Совсем юный парень с автоматом в руках рассказывает о своей мотивации. "Я пришел сюда не за деньгами, а чтобы защитить свое государство. Зачем пришли вообще? Мы будем бить их, пока не убьем всех", ‒ опираясь на автомат, говорит Володя. Во время нашего разговора с бойцами он несколько раз выходил из укрытия и отвечал огнем своего пулемета на выстрелы врага. Позже, на кухне, мы садимся немного отдохнуть. В теплой и хорошей компании речь заходит о молодежи на войне. "Вот смотри, ‒ продолжает разговор Вячеслав, ‒ вот закончится вся эта лабуда, придет он домой, что ему дома делать? Ему не хватает того адреналина, который он получал здесь. У него будет два пути: либо в полицию, либо в тюрьму". Действительно, какой выход из ситуации, как реабилитироваться и возвращаться с войны таким молодым ребятам, у которых еще вся жизнь впереди? Над этим задумываются и на передовой, безусловно. Как и о том, насколько теряется страх в окопах. Говорят, если уж солдат не боится ‒ теряет бдительность, значит, со временем может стать боевой потерей. Таких пытаются вывести на время из боев, чтобы он пришел в себя и у него восстановился инстинкт самосохранения.

На сегодня решаем, что уже достаточно съемок, материала отсняли много и интересного. Уставшие и вспотевшие от переходов и немалого веса амуниции и бронежилетов, шагаем полем назад в землянку, где будем ночевать. Лесополоса по левую сторону от нас. На расстоянии пяти метров идем друг за другом: ротный Евгений, затем два корреспондента, и замыкает колонну Вячеслав. Проходим мимо белых столбов истерзанной обстрелами высоковольтной линии. Именно здесь один из небольших разрывов лесополосы. Вдруг, немного впереди и чуть выше роста человека с мощным воем пролетает горящий трассер. За ним свист еще нескольких уже "обычных" пуль, незаметных для глаза. Через мгновение слева долетает и звук автоматной очереди ‒ тра-та-та-та-та. Кажется, что стреляют совсем рядом. Мгновенно падаем в грязь поля (тренировки на полигонах не прошли зря). Через некоторое время все приходим в себя и кричим друг другу: "Живой?! Целый?!", "Да!", "Целый?!", "Марьян?!", "Да!", "Андрей?!", "Живой?!", "Да как, все в порядке!", "Слава, как?!", "Да!", "Фух!". Евгений дает команду: "Пошли! Быстро, быстро! Пригнитесь!". Вприсядку пробегаем просвет "высоковольтки" в лесополосе, дальше немного более спокойным темпом до блиндажа. По мнению ротного, наше перемещение заметили в просвете лесополосы в тепловизоре, и "на удачу" дали очередь из пулемета, пожалуй, чтобы напугать. Первый патрон в рожке был «корректирующий» трассер. "Здесь далеко до них, 1000 метров", ‒ говорит он. А потом добавил, что так здесь и живут: "Повезет или нет". Ночное дежурство в блиндаже на высотах под Калиновым Вдоль демаркационной линии раскинулись огневые позиции украинских сил и сепаратистов. Так случилось, что линия проходит как и через донбасскую степь, так и через донбасскую инфраструктуру, разрезая собой города, села и даже предприятия.

Непосредственно на ВОПах, точнее, на стрелковых позициях, происходит все "самое интересное". Именно здесь чаще всего сепаратисты обстреливают украинских солдат, именно здесь ближайшее расстояние до противника, и именно здесь происходит настоящая война.

В зоне ответственности целой бригады мы пытались побывать в самых интересных для журналиста местах. К примеру, переночевали на одном из ВОПов на рельефной местности. "Наблюдатели" там расположены на высоте, что открывает панораму на большую часть оккупированных территорий, оттуда видно, как ведут огонь сепаратисты. Михаил недавно перебрался из КСП батальона на непосредственный фронт. Сегодня он едва ли не первый день на этом "наблюдателе" вместе с опытным "Дидыком". Тот передает опыт, чтобы Михаил умел четко следить за ситуацией.

Ночь кажется тихой. Между делом общаемся. Раз за разом то Михаил, то "Дидык" поднимаются на ноги в полной темноте и всматриваются в бойницу через прибор ночного видения. "Нас здесь постоянно "кошмарят": то 12,7 миллиметров, то, бывает, 14,5. А так-то постоянно 7,62. Было, в бойницу даже 5,45 залетело", ‒ вертит в руках ночной прибор "Дидык" и рассказывает о боевых буднях.

Стоять на страже бойцам приходится по несколько часов и, кажется, у нас достаточно времени, чтобы расспросить ребят о войне, о боевых действиях, о восприятии окружающего мира. "Не о политике. Здесь хоть есть что сказать, но мы же армейцы. Наше дело ‒ приказы выполнять и страну защищать", ‒ говорит Михаил, когда разговор заходит о том, что происходит в центре столицы последние несколько месяцев. "Когда домой приезжаю, больше всего поражает вопрос: "Когда война закончится?", ‒ а я откуда знаю? Все, что от нас зависит, ‒ мы делаем. Но есть то, что я никогда не приму, ‒ ведет речь дальше военный, ‒ самое сложное, когда ты сообщаешь родным, что их сына или мужа, кого там еще, уже нет. Когда звонит телефон и тебя заставляют брать трубку, ты поднимаешь, и на той стороне женщина говорит: «Алло! Алло! Саша, Саша, как ты? Здравствуйте! Чего молчишь?", ‒ и ты стоишь, в ступоре, и не знаешь, с чего начать. Говоришь какие-то тупые слова, выражаешь свои извинения и соболезнования. В тот момент у меня действительно и голос дрожал, и руки, и ноги ватные были. На той стороне тишина, потом плач и истерика. Это самое сложное было", ‒ вспоминает Михаил. Полную темноту освещает вспышка, через считанные секунды слышен звук. Это "выход". Ребята наблюдают за ситуацией.

Это вражеская боевая машина, или СПГ (ночью не слишком просто разобрать, что именно) обстреливает позиции их соседей. Несколько выстрелов, пулеметных очередей, и все вокруг замолкает до утра. Несколько дней в боевых дежурствах с ребятами подарили нам, журналистам, понимание того, что происходит непосредственно на фронте, настоящем, боевом, а не постановочном, не показательном. Вячеслав Скоряк, непосредственно нас сопровождавший по всей линии, часто говорил бойцам: "Здесь приехали ребята с Радио Свобода о вас материал делать. Не о тех, кто "штабная крыса", как я, а о тех, кто здесь, на передовой воюет", ‒ с нотками иронии представлял нас Вячеслав. Впрочем, следует отметить (а мы в этом убедились): несмотря на самоиронию и скромность майора, он выполняет много работы. Он крутится, как белка в колесе, ведь он представитель Гражданского военного сотрудничества от бригады. Сегодня он решал вопрос с гражданскими, завтра с военными. Где-то доставал убитого разрывом гранаты гражданского в посадках Золотого. Иногда координировался с представителями СММ ОБСЕ и СЦКК. И все это непосредственно на передовой. А еще на нем множество документации.

"Это моя работа, и она мне очень нравится", ‒ констатировал Вячеслав в конце нашей поездки.