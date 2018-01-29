Российская таможня начала отслеживать дорогие покупки россиян

Федеральная таможенная служба России начала отслеживать дорогие зарубежные покупки россиян. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Информацию об обязательных к декларированию приобретениях граждан России таможенники получают через систему такс-фри и от зарубежных правоохранительных органов. Таким образом, ввезти в Россию купленные за границей дорогостоящие товары без уплаты пошлины стало сложнее, пишет "Ведомости". Издание отмечает, что ранее некоторые россияне, возвращаясь на родину, говорили, что товары, которые они ввозят, якобы не новые.

Без уплаты пошлины в Россию можно ввезти товары стоимостью не более 10 тысяч евро. Размер пошлины составляет 30 процентов от суммы покупки. За нарушение закона грозит наказание в виде штрафа, конфискации товара, а также уголовной ответственности.