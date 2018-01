Обида "горного короля"

“Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против "Трансперенси Интернешнл – Россия", газеты "Деловой Петербург" и сайта "Оффшорам-нет.ру". Литвиненко недоволен расследованием "Трансперенси" "Миллиардер с горы" о весьма неоднозначных сделках с недвижимостью ректора Горного. Он требует признать изложенные в статье факты не соответствующими действительности. Литвиненко намерен взыскать с "Трансперенси" 30 миллионов рублей, еще 35 миллионов рублей – от "Делового Петербурга", журналистов этого издания Ирины Панкратовой, Натальи Ковтун и Надежды Федоровой и "Оффшорам-нет.ру”.

Такое сообщение появилось в конце прошлой недели на сайте “Команды 29”, чей юрист Максим Оленичев будет представлять в суде интересы одного из ответчиков – “Трансперенси Интернешнл – Россия”. Радио Свобода Оленичев сообщил, что пока знакомится с материалами этого дела, а о том, как будет строиться защита, он сможет рассказать ближе к первому судебному заседанию, назначенному на 20 февраля. Директор российского отделения "Трансперенси" Антон Поминов отмечает, что в организации узнали об иске "случайно", поэтому назначенное на 24 января судебное заседание было отложено – к тому моменту юристы даже не начали изучать это дело.

Напомним, что Владимир Литвиненко считается человеком, входящим в так называемый “ближний круг” Владимира Путина, он был научным руководителем нынешнего российского президента при написании диссертации, защищенной как раз в Горном университете, а недавно в очередной раз стал сопредседателем путинского предвыборного штаба в Петербурге. При этом дочь Владимира Литвиненко Ольга, которая сейчас проживает за границей, называет отца “теневым кассиром Путина” и обвиняет его в похищении собственной внучки Эстер-Марии. Согласно утверждениям Ольги Литвиненко, Владимир Литвиненко выдает сейчас внучку за дочь.

Надежда, что в России можно выиграть суд у сопредседателя предвыборного штаба Путина, лично у меня минимальная

По разным данным, общая сумма исков, предъявленных Литвиненко организациям, изданиям и журналистам колеблется от 65 до 70 миллионов рублей.

Статья под заголовком “Как земли и здания стоимостью 7 млрд рублей переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко” была опубликована в газете "Деловой Петербург" 10 ноября 2016 года, в ней рассказывалось о том, как “близкие к ректору [Горного университета]​ структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в поселке Солнечное у Финского залива, на Васильевском острове и на Миллионной улице". Ранее эти объекты были в федеральной собственности и под управлением вуза. Согласно приведенным в статье данным, в 2008 году администрация Петербурга выделила на Васильевском острове участок в 7 гектаров на строительство “многофункционального комплекса под объект науки”, однако позже слово “наука” из распоряжения о выделении участка исчезло, а на вышеупомянутом участке появился элитный жилой комплекс. “После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему”, – говорится в публикации. Журналисты “Делового Петербурга” провели два подробных расследования – о том, как были перепроданы находившиеся в управлении Горного университета особняки на Миллионной улице, в двух шагах от Марсова поля, и о том, как на берегу Финского залива появился коттеджный поселок “Горняк”, раскинувшийся на 16 гектарах земли бывшей учебной базы университета.

​Через месяц после публикации в “Деловом Петербурге”, в декабре 2016 года антикоррупционный центр “Трансперенси Интернешнл – Россия” выпустил расследование под заголовком "Миллиардер с горы". В нем рассказывалось о том, что "часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд руб. оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с ректором университета Владимиром Литвиненко". Отчет о расследовании содержал подробную схему того, как Владимир Литвиненко и близкие к нему люди стали владельцами дорогих объектов недвижимости в Петербурге и Ленинградской области, в частности – жилого комплекса на Васильевском острове.

Журналисты издания The Bell Светлана Рейтер и Анастасия Якорева, первыми написавшие о существовании иска к “Деловому Петербургу” и “Трансперенси”, отмечают, что он был подан еще в конце сентября и принят к производству. Подаче иска предшествовало письмо Литвиненко в "Деловой Петербург" в июле 2017 года, в котором он назвал публикации в газете "заказными". Заседания, назначенные на октябрь и декабрь 2017 года, а также на январь 2018 года, были отложены из-за "неявки ответчика" и по "иным причинам". Неназванный источник в руководстве “Делового Петербурга” в интервью The Bell отметил, что Литвиненко до сих пор не оплатил судебную пошлину, а потому, по его мнению, беспокоиться не стоит. Занимавший 25 января, в день выхода публикации в The Bell, пост главного редактора “Делового Петербурга” Максим Васюков от комментариев отказался. А уже на следующий день в газете сменилось руководство. Генеральным директором была назначена Наталия Шелудько, главным редактором – Артемий Смирнов. Оба выходцы из администрации Ленинградской области. Артемий Смирнов прежде работал главным редактором региональных печатных и электронных СМИ ("Общая газета Ленинградской области", журнал "Профиль – Северная Европа"), затем в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Наталья Шелудько долгое время работала пресс-секретарем губернатора Ленинградской области, в последнее время возглавляла областной комитет по печати и связям с общественностью. По данным "Фонтанки", ее отец хорошо знаком с Григорием Березкиным, который приобрел РБК и "Деловой Петербург". Максим Васюков переезжает в Москву и займет место одного из топ-менеджеров РБК.



Между тем, хотя иск Литвиненко был подан еще в сентябре, некоторые ответчики узнали о нем только сейчас или в конце прошлого года. Как было упомянуто выше, юристы “Команды 29” только приступили к ознакомлению с делом. Один из авторов расследования, опубликованного в “Деловом Петербурге”, журналистка Ирина Панкратова пессимистично написала в своем фейсбуке:

“Готовлюсь открывать краудфандинг на сбор 1 млн рублей для господина Литвиненко :D Именно столько он решил затребовать лично с меня. И с одной стороны весь текст от и до основан на выписках из Росреестра и ЕГРЮЛ, и я совершенно не понимаю, что там можно вообще опровергать... но с другой стороны, надежда, что в России можно выиграть суд у сопредседателя предвыборного штаба Путина, лично у меня какая-то минимальная, если не сказать, что отсутствует вовсе”.

– Давайте вначале проясним время подачи иска Владимира Литвиненко. В сообщении издания The Bell говорится, что иск был подан еще в сентябре прошлого года и даже назначались какие-то слушания. Но судя по вашей записи в Фейсбуке в конце прошлой недели, вы узнали об этом только сейчас. Или может быть, вы все-таки что-то знали об этом раньше?

– Мы узнали об этом в конце декабря под Новый год, когда пришли документы. Мы просто к этому, честно говоря, отнеслись не особенно серьезно, потому что материал там полностью основан на документах, на открытых данных. Мы просто подумали, что это какая-то ошибка. Может быть, истец почитал невнимательно текст или что-то такое. А уже позже стало ясно, что это не ошибка, что все вполне серьезно. А сам первый момент подачи был, я так понимаю, еще где-то в августе. И изначально почему-то иск подали к сайту какому-то, совершенно никому неизвестному. Из тех, что в народе принято называть "сайты-помойки", которые берут какую-то информацию, перепечатывают, на свой лад переписывают. Я так понимаю, что найти владельцев этого сайта невозможно. Они на каком-то офшоре находятся. Видимо, полгода суд занимался поиском этих владельцев, а потом почему-то нас привлекли соответчиками.

Если это будет какой-то разумный, объективный суд, то я не представляю, как мы можем его проиграть

​– В иске еще фигурирует "Трансперенси Интернешнл". Ваша публикация вышла в ноябре 2016 года, а публикация "Трансперенси Интернешнл" под названием "Миллиардер с горы" – через месяц. Можно ли говорить, что эксперты "Трансперенси Интернешнл" шли по вашим следам?

– Я думаю, что нет, потому что наши две публикации по сути объединяет только то, что они обе посвящены недвижимости, а недвижимость абсолютно разная. Мы пишем о здании на Миллионной улице, о строительстве в поселке Солнечный, а "Трансперенси" занялись историей со зданиями, в основном, на Васильевском острове. Может быть, там перекликаются еще темы, через которые проходила передача собственности. Но по сути это две разные истории, два разных расследования.

– Вы говорите о том, что пользовались открытыми данными, что трудно себе представить, что можно тут опровергать. Все-таки что было толчком к написанию этой статьи? Вы решили разобраться – кому принадлежит то или иное здание? Или вам было интересно, чем владеет Владимир Литвиненко? С чего все это началось?

– Толчком была сделка. Собственно, перед тем как мы написали об этом обо всем по Миллионной улице, по этим зданиям была заключена сделка. Вот она и была толчком. Мы увидели документы, нашли их. Это абсолютно открытые данные были. Мы стали разбираться, кто купил и продал здание. В итоге это как клубок разматывалось. Мы вышли на Солнечное. По сути, повод был вполне конкретный.

– То есть человека, который пришел и сделал то, что называется "сливом", не было?

– Нет, такого человека не было. Там совершенно четкий и ясный повод был. Плюс я помню, я ехала по набережной Финского залива, смотрю, в Солнечном вырос такой коттеджный поселок. А поскольку я коренная петербурженка, я смотрю и думаю: "А там же база должна быть учебная". И параллельно моя коллега разбиралась с Миллионной. И когда мы все это вместе сели и обсудили, то поняли, что это звенья одной истории. Примерно так этот материал родился.

– Так или иначе, вся эта история разгорелась в тот момент, когда в вашей газете сменилось руководство. Это взаимосвязанные события?

– Нет, они никак не связаны, потому что иск был подан еще в августе, а где-то осенью-зимой нас привлекли соответчиками. Это такие параллельно разворачивающиеся истории. В данном конкретном случае связи точно никакой нет. Я надеюсь, что на ход суда это тоже не повлияет и мы благополучно отстоим свою позицию. Там действительно каждое слово, каждое предложение имеет под собой подтверждение. И никакого у меня представления, что там опровергать, до сих пор так и нет.

Там действительно каждое слово, каждое предложение имеет под собой подтверждение

​– У вас есть юридическая служба, которая тщательно проверяет информацию, публикуемую в газете. А кто вас будет защищать на суде? Ведь иск подан не только против газеты, но и против лично вас и двух ваших коллег?

– Юристы "Делового Петербурга" всех нас защищают. Наверное, мне тут надо уточнить, что я с сегодняшнего дня в "Деловом Петербурге" не работаю. Но юристы по-прежнему будут мои интересы представлять.

– Вам противостоит человек, который является не в первый раз сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина, человек очень влиятельный. Есть у вас прогноз на то, как будут развиваться события? Удастся ли вам отстоять те факты, которые приведены в вашей публикации? Или вы действительно настроены очень пессимистично?

– Да, честно говоря, лично я настроена скорее пессимистично, чем оптимистично. И когда я увидела, что он попал в предвыборный штаб, я как-то немножко иначе посмотрела на эту историю. Какая-то доля надежды у меня, конечно, есть, потому что я совершенно не понимаю, что там можно опровергать. Если это будет какой-то разумный, объективный суд, то я не представляю, как мы можем его проиграть. Посмотрим, чем это закончится, – говорит журналистка.

Ирина Панкратова особо отметила в интервью Радио Свобода, что ее уход из "Делового Петербурга" никак не связан ни с иском Владимира Литвиненко, ни со сменой руководства издания.