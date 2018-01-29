Reuters: погибший в Сирии генерал из России воевал в Донбассе

Погибший в Сирии российский генерал ранее командовал сепаратистами на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о военачальнике с позывным "Туман". Находясь в Донбассе, он подписывал документы как "генерал Примаков". Но после смерти военного в Сирии выяснилось, что его имя – Валерий Асапов.

Агентство Reuters утверждает, что летом 2016 года генерал Асапов работал под прикрытием. Он якобы командовал ключевым подразделением пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Эту информацию агентству на условиях анонимности подтвердили пятеро сепаратистов.

Младший брат генерала также подтвердил, что Валерий Асапов был на востоке Украины, утверждает Reuters. Министерство обороны России эту информацию оставило без комментариев. Формально Асапов в то время, когда он, как утверждается, находился на Украине, должен был проходить службу в Ростове-на-Дону.

По данным Reuters, Асапов – не единственный военный, которого прислали руководить сепаратистами в Донбассе. Утверждается, что ротация российских командующих имеет системный характер. Самого Асапова украинские спецслужбы считают военным преступником.

Асапов погиб в прошлом году в Сирии на передовой во время обстрела. Ему был 51 год. В конце сентября прошлого года генерала похоронили под Москвой с военными почестями. На его могиле находятся два небольших флажка пророссийских сепаратистов.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают.