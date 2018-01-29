Грузия с 2018 года больше не планирует покупать газ у России

Грузия с этого года не планирует покупать газ у России, поскольку всю потребность в этом виде топлива покрывает Азербайджан. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани.

Грузинская оппозиция ранее заявляла, что правительство неспособно приобрести природный газ у компании "Газпром" после того, как в прошлом году Москва и Тбилиси договорились "монетизировать" плату за транзит топлива в Армению. Чиновник эти утверждения отверг.

"Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежное вознаграждение достаточно большое", – заявил заместитель министра. Он подчеркнул, что в настоящее время "Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского".

Согласно договору между "Газмпромом" и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами. Ранее от транзита российского газа в Армению Грузии причиталось 10 процентов от общего объема его транспортировки.