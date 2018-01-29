Родченков: Путин знал о допинговых схемах в российском спорте

Президент России Владимир Путин, вероятно, знал о допинговых схемах в российском спорте, которые были созданы для обеспечения победы российских спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Об этом сообщает немецкое телевидение ARD со слов Григория Родченкова.

По его мнению, решение об использовании допинга шло с самого верха, от президента. "Потому что только президент может назначить секретную службу ФСБ для выполнения такой конкретной задачи", – заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории в документальном фильме германского телевидения "Секретный случай допинг – олимпийский заговор", который выйдет в эфир в понедельник.

Родченков, который сейчас скрывается в США, рассказал в прошлом году New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Он также подтвердил содержание секретных документов, которые, согласно ARD, говорят о том, что государственная допинговая практика существовала для Олимпиады 2008 года в Пекине и Лондоне в 2012 году.

"Перед Пекином все было очень легко. Вы могли сделать все, что бы захотели, и все российские спортсмены в сборной использовали допинг. Мы изменили стратегию между Пекином 2008 и Лондоном 2012 года, насчет того, как скрыть допинг. Мы все контролировали", – сказал Родченков. Международный олимпийский комитет провел повторные пробы олимпийских образцов с 2008 и 2012 годов, в результате которых было обнаружено, что 37 российских спортсменов, в том числе 20 медалистов, его использовали. Вторая часть документального фильма, которая также будет транслироваться в понедельник, должна показать, как можно было манипулировать бутылочками для сбора и хранения анализов мочи, сдаваемых при тестах на применение допинга.