За всемирный Интернет без американцев

Россияне рады развитию интернета, объединяющего весь мир, но при этом хотели бы, чтобы он объединял только Россию, Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку.

К такому абсурдному выводу можно прийти, изучив результаты опубликованного сегодня опроса ВЦИОМ.

В то время как за "Создание интернета в границах только нашей страны" высказались 23 процента опрошенных (из числа тех, кто пользуется Интернетом ежедневно - 18 процентов), целых 58 процентов ответили положительно на вопрос, заданный в такой формулировке:

Страны БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Совет Безопасности России вынес на обсуждение вопрос о создании странами БРИКС независимого интернета в границах нескольких государств. А Вы лично одобряете или не одобряете эту инициативу?

Многие в Сети интерпретировали эти результаты как доказательство желания россиян отгородиться от остального мира и создать "суверенный интернет" с партнерами по БРИКС.

​Андрей Мальгин

А хорошая идея, между прочим. Только если уж отключат всемирный интернет на вход, пусть и на выход тоже отключают. Лично я не вижу беды, если они будут гнить в собственном соку, не отравляя окружающий мир.



А вообще ВЦИОМ превратился в последнее время в какое-то посмешище. Жители сельской местности больше других заинтересованы в сохранности своих персональных данных. Ага.

​Впрочем, у некоторых комментаторов закрались сомнения - у одних в достоверности опросов ВЦИОМ как таковых, у других - в интерпретации последнего исследования.

Внимательный анализ данных ВЦИОМ показывает удивительную картину. Оказывается, 52 процента опрошенных выступают за "Развитие интернета, объединяющего весь мир", а за "Создание интернета в границах России и нескольких других государств" - только 13 процентов (что уже явно противоречит данным о том, что большинство выступает за интернет только в рамках БРИКС). Наконец, с тезисом о том, что развитие интернета – информационного пространства, объединяющего весь мир – идет сейчас на пользу обществу - согласны 46 процентов, это все еще относительное большинство, хотя и меньше чем в 2013 году.

В чем тут дело? Возможно, в двойных стандартах опрошенных россиян, которые хотят и связываться с другими странами через Интернет, и в то же время "патриотично" отвечать на вопросы. А может быть - в некорректной формулировке вопроса о "суверенном Интернете для БРИКС". На второе намекает и министр связи России:

Если присмотреться к решению Совета Безопасности, ссылка на которое содержится в вопросе, то нужно согласиться с Никифоровым. В нем говорится о создании собственной «системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля ICANN, IANA и VeriSign и способной обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий». Безусловно, и такая формулировка говорит о высоком уровне конфронтации с Западом и недоверия ему, но все же речь не идет о создании обособленного Интернета, в котором были бы доступны только китайские, индийские и южноафриканские сайты, и не было бы доступа к американским.

Впрочем, что именно имели в виду россияне, отвечая на вопрос ВЦИОМ, теперь уже не выяснишь.