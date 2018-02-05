Гастарбайтеры войны. Сергей Елединов – о частных военных компаниях

Победа российской армии над "Исламским государством" в Сирии объявлена. При этом очень скромно, в традициях советско-российской официальной журналистики, вскользь упоминается о вкладе в эту победу тружеников штыка и гранаты, пожелавших остаться неизвестными, бойцов так называемой частной военной компании Вагнера, а может, и каких-то еще. Формально они не входят в списки Министерства обороны или прочих отягощенных силовыми функциями ведомств. «Везде искать какого-то дьявола и при этом продолжать демонизировать Россию - это такая известная забава у многих государств»,- посетовал в свое время пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Использование ЧВК в последние два десятилетия прочно вошло в мировую практику. В документах ООН отмечается, что приватизация функций государства по обеспечению безопасности стала мировой тенденцией. Причина проста: действия таких организаций популярны на военном рынке. ЧВК оказываются наиболее эффективным инструментом реализации политики без прямого участия государства, они минимизируют финансово-временные затраты при решении дорогостоящих и трудоемких с точки зрения управления и логистики задач. Демонизировать ЧВК по факту использования? Это смешно. Добро пожаловать в рыночную военную экономику, приятель!

Может быть, дьявол в мелочах? Обратимся к существующей правовой базе, а она вся в "серой зоне". Факт появления ЧВК заставил специалистов по международному гуманитарному праву задуматься над нормативно плохо определенным понятием "участие в боевых действиях". Основа для размышлений такова: 1) пункты статьи 47(2) дополнения к Женевским конвенциям 1977 года, определяющим наемничество, а также более расширенный документ ООН 1989 года – Конвенция о запрещении вербовки, финансирования и обучения наемников; 2) статья 43 дополнения 1 к Женевским конвенциям 1977 года, определяющая понятие "комбатант"; 3) статус гражданского лица, находящегося на территории конфликта. Известны и другие международные документы – материалы рабочих групп и конвенций ООН, так называемый Документ Монтрё и Международный кодекс частных военных компаний. Все положения этих документов являются декларативными, рекомендательными и не создают никаких правовых запретов. Зато создают своего рода правовой "домик", куда можно наемнику спрятаться. При известной склонности к интерпретациям можно сделать вывод, что частные военные компании существуют в относительно безопасной зоне международного гуманитарного права. Хочется даже сказать: Боб Денар был наемником, потому что не действовал в рядах ЧВК. А свойства интерпретации хорошо знакомы: можно сказать "подлый шпион", а можно – "отважный разведчик". Правовое поле, в котором действуют шпионы и разведчики, при этом одно и то же.

ЧВК – это довольно дорогостоящее коммерческое предприятие военного аутсорсинга. Коммерческое, то есть созданное для извлечения прибыли, немалой прежде всего в силу специфичности и уникальности оказываемых услуг. Основа применения ЧВК – договор между нею и нанимающей стороной, обычно неким субъектом национального права (либо государственной структурой, либо структурой, аффилированной с государством, действующей в зоне международного права. Если ЧВК действует в интересах страны, в которой создана, то ее статус должен соответствовать некоторым специфическим требованиям. Но не более того – государственное управление непосредственно процессом противоречит самой философии аутсорсинга. И конечно - даже при всей размытости существующего международного гуманитарного права, ЧВК не должны подменять собой регулярную армию, особенно когда это касается ведения постоянных боевых действий.

Шарль Бодлер писал: "Величайшая хитрость дьявола в том, что он заставил поверить людей в то, что его не существует". Но российские власти никогда не утверждали, что ЧВК не существуют, просто помалкивали на сей счет. "Были демоны, мы этого не отрицаем", – сказал герой одного советского фильма. Министр иностранных дел РФ Лавров на недавней пресс-конференции поднял вопрос о необходимости создания законодательной базы для защиты интересов россиян, работающих в ЧВК. Вслед на этим проект закона о действиях и статусе ЧВК подготовила фракция "Справедливой России" в Государственной думе. Достаточно много писал о ЧВК Вагнера сайт "Фонтанка.Ру" (я лично отношу эти публикации к запланированному информационному вбросу). Попутно появлялись заметки об исламском батальоне "Туран", с дискуссиями о самом факте его существования. Да и много другого прочего на эту тему написано.

В России вопрос легализации ЧВК вообще-то муссируется довольно долго. Владимир Путин в 2012 году высказался в поддержку идеи создать в России официальную систему частных военных компаний. С 2014 года проект соответствующего закона неоднократно выносился на обсуждение различными думскими фракциями при участии НИИ с громкими названиями. В результате "созданы все необходимые предпосылки для создания правовой базы". Однако потом направление ветра изменилось, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в середине 2015 года заявил: "В администрации этот вопрос на повестке не стоит". И вот новое пояснение: "Мне неизвестно, что какие-то законопроекты сейчас существуют… Это не вопрос Кремля".

Но все же: что существует и чей это вопрос? В стране есть необходимый контингент, обладающий компетенцией и желанием приложить свои силы и навыки; есть существующие де-факто структуры, деятельность которых так или иначе лежит в правовом поле ЧВК в его международном понимании. Частные военные компании обладают необходимым для этой деятельности потенциалом и, соответственно, так или иначе работают по своей специальности – естественно, в "серой зоне". И пользуются коммерческим спросом.

Есть Уголовный кодекс РФ со статьей 359 "Наемничество", причем в свете недавних событий (осуждение руководства российской ЧВК "Моран Секьюрити Групп") не такой уже и экзотической. В УК есть и статья 208 "Незаконные вооруженные формирования", уж совсем не экзотическая, с частью 2 об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, действующем в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Есть статья 9 Федерального закона РФ "Об обороне", позволяющая гражданам создавать организации и общественные объединения, содействующие укреплению обороны. Есть много еще всякого такого, что способствует созданию организаций, содействующих военно-патриотическому воспитанию молодежи и прочих граждан. Есть лежащая в коме ДОСААФ, на базе которой, кстати, в свое время собирались создавать российские ЧВК. Организации добровольные, запомним это слово. Есть Министерство обороны, ФСБ и прочие силовики, обеспокоенные учетом резервистов и непонятными формами краткосрочных контрактов.

Они готовы выполнять работу, которую никто другой на этих условиях делать не хочет, они – гастарбайтеры войны, "в списках не значащиеся"

И есть дискуссия о "русском пути", из которой понятно, что ЧВК в их международном понимании в России, скорее всего, не будет. Серьезные люди в погонах и без уже высказались по этому поводу. Лайт-версию изложил глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов, назвавший ЧВК "модным трендом" и не понимающий, для чего их нужно создавать. Жестче высказался глава комитета Совета Федерации по обороне генерал Виктор Бондарев: "ЧВК должны подчиняться Минобороны... Нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто нанять, как это делается на рынке". Приговор вынес бывший секретарь Совета Безопасности, ныне – советник главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ генерал армии Юрий Балуевский: "Создание ЧВК нарушает Конституцию РФ и закон "Об обороне". То есть, скорее всего, этот законопроект будет болтаться в проруби обсуждений и поправок как нечто не имеющее особой ценности, но имеющее положительную плавучесть. И наиболее оптимистичная перспектива – создание правового поля для некоей структуры, какой-нибудь ФГУП "Зарубежвоенсервис", либо встроенной в государственную силовую вертикаль, либо жестко ею контролируемой, с существенным ограничением форм и областей применения, но с обязательным трехуровневым правовым регулированием (международное, российское и страны приложения усилий).

В России – огромное количество желающих куда-то поехать людей, подходящих под возрастной ценз и годных по состоянию здоровья. Этот поток людей перенаправляется из России на войну, и, как на войне бывает, там они убивают, и там убивают их. В массе своей это не высококлассные профессионалы военного дела, не специалисты по региону, не инженеры беспилотных леталок или беспроводных пулялок, не инструкторы, не техники, а просто живой щит, обычное пушечное мясо. Они готовы выполнять работу, которую никто другой на этих условиях делать не хочет, они – гастарбайтеры войны, "в списках не значащиеся". Этих людей кто-то набирает, кто-то платит им деньги, где-то формируются отряды для отправки на убой. Кто эти люди, неужели они настолько не нужны своей стране и своим близким? В каком они правовом статусе?

Завесу приподнял думский адмирал Комоедов, который считает необходимым расширить правовой статус добровольца, как минимум его уточнить: "Правовое уточнение статуса добровольца, который идет в зону военных действий на волонтерской основе и не является наемником, назревает". И дозрело: с момента начала конфликта на востоке Украины некоторые страны ввели уголовную ответственность для воюющих в качестве добровольцев. Для окончательной ясности Комоедов добавляет: "Что влечет туда, в Сирию, добровольцев, кроме идеи? Конечно, наверняка, деньги".

Сергей Елединов – специалист по управлению

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