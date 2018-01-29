Кто должен ответить за Холокост?

Президент Польши Анджей Дуда пообещал пересмотреть новый законопроект о Холокосте и определение нацистских лагерей смерти после того, как новое законодательство вызвало дипломатический скандал в отношениях с Израилем. В пятницу польский Сейм, где доминирует националистическая партия "Право и справедливость", принял законодательство, устанавливающее штрафы или трехлетний срок тюремного заключения для всех, кто называет гитлеровские лагеря смерти польскими или за любые попытки выставлять поляков соучастниками преступлений нацистов.

Законопроект, который может применяться как к полякам, так и к иностранцам, должен быть утвержден Сенатом, прежде чем его подпишет президент. Дуда заявил в воскресенье, что представит свою "окончательную оценку процедурных правовых положений после завершения работы над законом парламента и проведения тщательного анализа окончательной формы этого закона".

Законопроект включает статью, в которой применяется такое же наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до трех лет любому, кто приписывает "ответственность или соответственность польского народа или государства за преступления, совершенные Третьим рейхом, или другие преступления против человечества, мира и военные преступления".

Посол Израиля в Польше Анна Азари сообщила польскому агентству ПАП, что, по мнению Израиля, эта статья может привести к тому, что выжившие жертвы Холокоста могут быть подвергнуты судебному преследованию за их показания в том случае, если это касается участия поляков в военных преступлениях. Она сказала, что, хотя правительство Израиля отвергает законодательство, оно также "понимает", что такие лагеря смерти, как Аушвиц, построили не поляки.

Как отмечает Франс Пресс, Дуда отреагировал на озабоченности, высказанные послом Израиля. И отметил, что "все, чья личная память или исторические исследования говорят правду о преступлениях и о позорном поведении, которые произошли в прошлом с участием поляков, имеют полное право на такие высказывания". Помощник Дуды должен встретиться с Азари в понедельник в Варшаве, после того как Израиль вызвал высокопоставленного польского дипломата, чтобы выразить обеспокоенность по поводу законодательства.

Во время Второй мировой войны Польша была оккупирована нацистской Германией. Потери составили шесть миллионов граждан, в том числе 3 миллиона евреев, погибших в Холокосте в лагерях смерти, находившихся на территории Польши. Польские официальные лица регулярно требуют поправок, когда глобальные СМИ или политики называют "польскими" бывшие лагеря смерти, такие как Освенцим, созданный нацистской Германией в оккупированной Польше. Поздно вечером в субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Польшу в попытке опровергнуть историю. "У нас нет толерантности к искажению истины и переписыванию истории или отрицанию Холокоста", – заявил Нетаньяху.

Ситуацию обсуждают журналисты Зигмунд Дзеньчоловски, Мумин Шакиров, адвокат Александр Осовцов.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Владимир Кара-Мурза-старший: Зигмунд, почему 70 лет спустя после победы вдруг появился такой проект?

Зигмунд Дзеньчоловски: Нужно подчеркнуть один момент, он заслуживает внимания. В Польше очень болезненно относятся к ситуации, когда в мировых СМИ появляется термин "польские лагеря смерти" (или "польские концлагеря"). Такую ошибку совершил даже бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама. Этот термин очень часто встречается в ведущих мировых СМИ. Поляки аллергически реагируют на это, и они имеют на это право. Потому что предположить, что это были лагеря, организованные поляками, в которых действовала польская охрана, где польскими руками мучили и убивали узников, - это, конечно, неправда. Концлагеря, лагеря смерти – это идея чисто немецких нацистов.

А вопрос отношения польского населения с еврейскими соседями – это отдельная история, и тоже очень сложная.

Закон был спровоцирован именно этой ситуацией – повторяющимся использованием мировыми СМИ, мировой общественностью термина "польские концлагеря". Это была попытка притормозить, положить этому конец, сказать категорически: "Мы с этим не согласны!". Кстати, польской стороной были инициированы судебные иски в Соединенных Штатах и в Германии, и крупные международные газеты были вынуждены публиковать извинения.

Но, как мы видим, в той общественно-политической атмосфере, которую мы имеем в стране, этот новый закон приобрел немножко другой оттенок. Вместо жесткой формулировки: "Будете говорить о польских лагерях смерти – за это будем вас наказывать", - в этом законе говорится немножко по-другому: "Если вы будете обвинять поляков в каких-то вещах, которых они не совершали, которые не соответствуют действительности, или вы попытаетесь унизить достоинство польского народа, то за это вам грозит штраф или три года заключения". Вот эта формулировка сразу встревожила всех тех, кто хочет разобраться, как на самом деле обстояли дела с гибелью миллионов польских евреев.

В Польше в период между войнами проживали 3,5 миллиона евреев. Спасли жизнь 15 процентов из несколько сотен тысяч. Из этих несколько сотен тысяч в основном спаслись те люди, которые оказались в начале Второй мировой войны на территории Советского Союза – это две трети, а одна треть сохранилась благодаря помощи польских соседей. Некоторые поляки помогали, спасали. И случаев польского героизма здесь тоже очень много. Но и очень много темных пятен, ситуаций и дел, связанных с тем, как поляки относились к евреям во время войны и после войны.

Поэтому этот закон взбудоражил часть общественного мнения и международное общественное мнение, вызвал настоящий скандал в Израиле и во многих других странах.

Владимир Кара-Мурза-старший: Мумин, если такой закон принять, он еще больше запутает ситуацию? Ваш фильм называется "Холокост – клей для обоев?", то есть и так уже память о Холокосте затемнена в сознании людей. Так еще теперь и штраф будет для тех, кто в Польше не так его охарактеризует.

Мумин Шакиров: Так как я работал над проектом "Холокост – клей для обоев?", я вкратце расскажу, что это история про двух девочек, которые на викторине на вопрос "что такое Холокост?", ответили: "Клей для обоев". Я познакомился с ними. И у меня возникла идея, так как они были малообразованные, совершить поездку в Освенцим и показать, что за словом Холокост стоит колоссальная трагедия, миллионы убитых людей. Этот проект был сделан пять лет назад.

Так вот, мы были пять дней в Польше, три дня были в Кракове и в Освенциме. И вот что меня в рамках этого проекта потрясло. Больше половины населения города Освенцим составляли евреи. Там было шесть или семь синагог. В настоящий момент эти синагоги сохранились, естественно, но там нет верующих. То есть местные жители туда практически не ходят, а если и ходят, то это очень редко бывает. Там работают волонтеры, которые рассказывают туристам об истории Освенцима, об истории евреев: когда они туда приехали, как жили и чем это все закончилось. Конечно, это было потрясение, потому что 60-70 процентов населения Освенцима – это были евреи, а теперь там, может быть, есть несколько человек или несколько семей. В Кракове – чуть больше, но тоже значительно меньше, чем было до войны.

Про Польшу иногда шутят (может быть, это горькая шутка), что евреев в стране нет, а антисемитизм есть. Это парадоксальная ситуация, которая меня потрясла. Я принимал участие в еврейских кинофестивалях там, приезжал, когда делал фильм, и конечно, с этой темой близко познакомился.

Это в продолжение того вектора, который определил Зигмунд, характеризуя принятый Сеймом закон. Как я понимаю, верхняя палата его еще не утвердила.

Владимир Кара-Мурза-старший: Президент еще не подписал.

А почему так остро восприняли этот законопроект в Израиле?

Зигмунд Дзеньчоловски: Сначала я бы хотел добавить несколько деталей про историю польских евреев после войны. Из 250 тысяч евреев, которые спаслись после войны, большая часть сразу после войны уехала на Запад – в Израиль, в Палестину, в Америку.

Очередная волна эмиграции состоялась в 56-м году. А последняя, крупная волна эмиграции польских евреев (называется цифра 30 тысяч) была выгнана коммунистическими властями в 68-м году. Скоро мы будем отмечать 50-ю годовщину так называемых "мартовских событий", когда в ответ на народные волнения студентов, требующих возвращения свободы слова, партийное руководство ответило крупной антисемитской кампанией, обвиняя участников этого бунта в том, что они являются агентами "пятой сионистской колонны" в Польше, что заставило оставшихся евреев покинуть страну. На этом история польских евреев поставила жирную точку.

Конечно, евреи в Польше есть. Существуют какие-то организации, есть еврейские общины, есть синагоги, есть и театр, который не прекращал своего существования все эти годы. И есть евреи, которые возвращаются из Израиля. Польша является членом Евросоюза, польский паспорт очень удобен – он дает определенные привилегии. Но Польша в глазах евреев, живущих в Израиле, - это огромное кладбище, на котором захоронены их предки. И они делают все, чтобы предотвратить любую возможность повторения геноцида в таких масштабах.

В Польшу каждый год приезжают десятки тысяч молодых израильтян, их возят в Аушвиц. Между прочим, мы не называем концлагерь в Аушвице Освенцим, потому что это все-таки немецкое создание, и пусть он останется в истории под этим названием, а не под названием польского города.

Мумин Шакиров: Аушвиц и Аушвиц-Биркенау – два лагеря.

Зигмунд Дзеньчоловски: Израильская молодежь приезжает в Польшу изучать историю Холокоста, они изучают историю восстания в Варшавском гетто 43-го года, они ездят в Аушвиц, в Люблин и Майданек.

В Израиле лучше знают эту историю, но исторический опыт неоднозначен. По мнению еврейского населения в Израиле, в Польше есть и примеры героизма, но есть и примеры ужасного поведения – коллаборация, или уничтожение евреев, или содействие немецким оккупантам. В глазах многих евреев, живущих в Америке и в Израиле, Польша – это страна с сильной антисемитской традицией. А если создаются тормоза для изучения более сложных вопросов, - конечно, это не могло не вызвать скандала.

Владимир Кара-Мурза-старший: Александр Авраамович, почему в Израиле так остро восприняли законопроект, принятый польским Сеймом, о наказании тех, кто выставляет поляков соучастниками преступлений нацизма?

Александр Осовцов: Достаточно общим местом является то, что Холокост был задуман и спланирован в Германии. Но осуществлялся он в основном не на территории Германии. В той или иной степени в убийстве 6 миллионов евреев принимали участие люди из практически всех оккупированных немцами и союзных нацистской Германии стран. Поэтому любые факты, подвергнувшиеся сомнению, ревизии, вызывают здесь очень острую реакцию.

У меня нет особых, отдельных, больших, чем к другим, претензий к полякам. Они – народ не хуже и не лучше других, как и любой другой народ. Там было очень много евреев – больше, чем в любой другой стране, на начало катастрофы. То и лагерей там было больше. То и праведников мира, то есть людей, которые спасали евреев, в Польше больше, чем в любой другой стране.

Но и всего остального тоже было больше. Это обычная статистическая закономерность. И ставить ее под сомнение в угоду таким образом понимаемой нынешними польскими властями национальной гордости – это, с моей точки зрения, глумление не только над исторической правдой, не только над павшими евреями, но и над поляками, которые рисковали всем, и многие погибли, спасая близких, соседей, знакомых, да и незнакомых людей.