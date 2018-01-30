На улице в долгах

Основные тезисы программы:

Сотни российских семей, взявших ипотечные кредиты в валюте, по-прежнему рискуют остаться на улице; проблема резко обострилась после обвального падения курса рубля относительно доллара;

Даже отдав банку взятое в ипотеку жилье, люди зачастую остаются должны огромные суммы, в которые входят проценты за просроченный период, штрафы и пени;

Центробанк не вмешивается в эту непростую ситуацию, считая, что это право банков – принимать решения по взысканию задолженностей;

Программа господдержки валютных заемщиков работает плохо: выделенных средств недостаточно. А тем, кто собирается ею воспользоваться, банк пересчитывает сумму задолженности от решения суда до сегодняшнего дня и обязывает дополнительно платить огромные деньги.

Марьяна Торочешникова: К концу 2017 года просроченная задолженность по валютным ипотечным кредитам в России превышала 18,5 миллиардов рублей и составляла треть от плохих ипотечных долгов. Несмотря на то, что правительство обновило программу помощи заемщикам по жилищным кредитам, выделив на нее дополнительно два миллиарда рублей, сотни российских семей, взявших ипотечные кредиты в валюте, по-прежнему рискуют остаться на улице.

К концу 2017 года просроченная задолженность по валютным ипотечным кредитам в России превышала 18,5 миллиардов рублей

Помощи от государства российские валютные заемщики добиваются более трех лет. Они считают, что именно власти страны виновны в падении курса национальной валюты и, как следствие, в проблемах заемщиков. Посмотрим ретроспективу борьбы валютных заемщиков.

Полная видеоверсия программы

Корреспондент: 20 января 2016 года курс доллара на Московской валютной бирже перевалил за 80 рублей, евро стоило 88. Около 200 валютных ипотечников в этот день штурмовали офис "Дельтакредитбанка" в центре Москвы, на Моховой улице, требуя встречи с руководством. Охрана банка забаррикадировала вход, в офис пускали только по паспортам. Несколько протестующих приковали себя наручниками к дверям. Слово валютным заемщикам.

- Обращалась в банк - банк говорит: "Вас никто не просил рожать второго ребенка". Если бы не было девальвации рубля, мы могли бы исполнять свои обязанности по ипотеке, а так как этот курс поднялся, мы теперь не можем платить. У мужа зарплата - 30 тысяч рублей, ипотека у нас - 76 тысяч. Скажите, пожалуйста, чем платить? Чем кормить детей?

- Здесь есть люди настолько отчаявшиеся, что вчера были разговоры об акте самосожжения здесь, на территории банка.

Обращалась в банк - банк говорит: "Вас никто не просил рожать второго ребенка"

- Путин сказал, что обвал рубля открывает новые возможности. К сожалению, не для нас!

Корреспондент: Большинство заемщиков брали ипотеку с 2005 по 2008 год, на волне социальной рекламы о поддержке властями такого решения квартирного вопроса. Цены на жилье стабильно росли, а курс доллара в 25 рублей был нормой. Брали в валюте: одни - потому что рублевый кредит банк не давал, другие хотели сэкономить на процентной ставке. Впрочем, до 5% выгоды клиенты теряли тут же - с конвертации суммы. Сделки в валюте в России запрещены.

Валютная заемщица: У меня муж - ветеран боевых действий в Афганистане, ребенок - инвалид. Что нам делать?

Корреспондент: Первый массовый пикет, объединившийся во Всероссийское движение заемщиков, прошел у здания Центробанка России в День конституции. Протестующие напомнили ведомству, что по главному закону страны в его обязанности входит защита и обеспечение устойчивости национальной валюты.

Участник пикета: В нынешней ситуации, в ситуации падения цен на нефть, в ситуации санкций, если это невозможно, мы тоже просим снять с нас ответственность. Мы не можем платить по сегодняшнему курсу.

Корреспондент: Спустя четыре дня ЦБ повысил ключевую ставку до 17% годовых. Неоднозначное решение Центробанка совпало с еще большим обвалом рубля, и этот день вошел в историю как "черный вторник". С тех пор пикеты у главных правительственных зданий страны стали регулярными. Заемщики стояли с плакатами у Администрации президента, Белого дома, Госдумы и Центробанка. Они устраивали митинги, объявляли голодовки, блокировали работу офисов своих банков. Они заваливали обращениями различные ведомства, от ЦБ до приемной партии "Единая Россия". Нередко приходилось общаться и с полицейскими.

Часть банков пошла навстречу клиентам и перевела остаток долгов в рубли по льготному курсу

Часть банков пошла навстречу клиентам и перевела остаток долгов в рубли по льготному курсу. Рекомендованная ЦБ ставка в 36 рублей не устраивает банки, особенно филиалы иностранных компаний. Чаще всего они предлагают реструктуризацию по текущему курсу и с повышенной процентной ставкой. Более 20 тысяч валютных заемщиков остаются в заложниках у кредиторов. Даже те, кто уже отдал жилье в счет долга, продолжают платить по ипотеке.

Марьяна Торочешникова: О том, почему двух миллиардов рублей, выделенных государством в помощь заемщикам валютной ипотеки, не хватает, чтобы решить проблему, о позиции судов, части банков и коллекторов в этой истории расскажут гости сегодняшней передачи - Михаил Голованов и Олег Коновалов.

Диктор: Олег Коновалов - ипотечный заемщик, представитель Всероссийского движения валютных заемщиков, координатор сбора статистической информации движения.

Михаил Голованов - адвокат, возглавляет Центр юридической поддержки заемщиков.

Марьяна Торочешникова: Для начала поясните мне, пожалуйста, сколько же все-таки сейчас в России валютных ипотечных заемщиков? В разное время назывались самые разные цифры, и последняя более-менее официальная, которую приводил Центральный банк РФ в начале 2016 года, это 25 тысяч заемщиков. Что случилось дальше с валютными заемщиками - непонятно, цифры взять негде.

В настоящий момент в кризисном положении, в судах находятся 2,5 тысячи семей

Олег Коновалов: Эти цифры так и остались - на уровне 25 тысяч, с членами семей - до 75 тысяч. В настоящий момент в кризисном положении, в судах находятся 2,5 тысячи семей. Правительство брало в расчет, что помочь безотлагательно нужно примерно 1000-1200 заемщикам, и эта оценка была положена в основу постановления правительства, принятого совсем недавно, а августе 2018 года, о помощи определенным категориям граждан, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И вот деньги, которые были выделены, как раз посчитаны из расчета примерно такого количества заемщиков, которые находятся в трудной жизненной ситуации (назовем их валютными заемщиками условно, потому что господин Моисеев, заместитель министра финансов, признался, что никакая валюта, оказывается, никуда не двигалась, все операции шли в нашей национальной валюте). Вот это количество людей сейчас обращается за помощью к правительству, и в АИЖК находится примерно это количество заявок – тысяча.

Марьяна Торочешникова: Просто не ту цифру взяли за основу.

Михаил Голованов: Цифры, которые обычно выдаются, очень сложно оценивать и анализировать. Мы помним историю, когда банк "ВТБ-24" утверждал, что у них всего лишь 500 заемщиков, которые принесли банку убытки на пять миллиардов, а потом оказалось, что их пять тысяч. Цифры меняются, и очень сложно понять, какова эта проблема на самом деле.

Марьяна Торочешникова: Да, в том числе, меняются и цифры долга, ведь мало того, что когда-то курс скакнул, и рубль обвалился, а после этого ведь начали добавляться пени, штрафы, проценты, и у многих эти цифры растут. Даже известны ситуации, когда у человека и жилье отобрали, его выселили, а он все равно остался должен.

Олег Коновалов: Начислили все необходимые сборы и штрафы, и если не хватило жилья, продолжают обсчитывать. Исполнительские сборы - в размере 7% от долга, то есть 7% - это уже миллион или два миллиона с человека, который все потерял, и это катастрофично. Кстати, вот эти 1000-1200, которые должны были претендовать на два миллиарда, это не только валютные, а все ипотечники: рублевые и валютные, - то есть посчитали тех, кто нуждается в немедленной помощи.

Марьяна Торочешникова: Жизнь многодетной матери Яны Червяковой перевернулась в одночасье. После развода бывший муж перестал выплачивать валютную ипотеку на дом и землю, и Яне пришлось передать имущество банку. Банкиры же, забрав недвижимость, продали долг Червяковых коллекторам: теперь они требуют и дом, и остаток по кредиту, многократно выросший после обвала рубля в 2014 году.

Неожиданно приезжают к дому люди на черных джипах и начинают требовать, чтобы я освободила дом

Яна Червякова: В воскресенье совершенно неожиданно приезжают к дому люди на черных джипах и начинают требовать, чтобы я освободила дом, пустила их, потому что это их дом, и в доме находится их имущество.

Корреспондент: Яна Червякова жила за городом с мужем, тремя детьми и собакой; участок с домом семья приобрела в ипотеку еще в 2007 году. Курс доллара был стабилен, поэтому решили взять валютный кредит в Райффайзенбанке. Червяковы исправно выплачивали его, пока муж не ушел из семьи.

Яна Червякова: В тот момент я не могла себе позволить закрывать долг, так как была домохозяйкой, в отпуске по уходу за ребенком, и у меня еще двое маленьких детей. Банк подал на нас в суд, поскольку возник долг по выплате за кредит.

Корреспондент: Рос не только долг, но и курс доллара. Червяковы успели выплатить половину - 500 тысяч долларов. По старому курсу они оставались должны банку примерно 14 миллионов рублей, но из-за обвала рубля долг вырос до 40 миллионов. Тогда Яна решила передать имущество банку.

Октябрина Сакалы, адвокат: Банк принял эту недвижимость на баланс в качестве исполнения обязательств. Пристав, в свою очередь, окончил исполнительное производство. И, согласно закону, с того момента, как имущество ставят на баланс кредитора, все обязательства должника перед кредитором прекращаются, даже несмотря на то, что стоимость этой недвижимости меньше или равна сумме долга.

Корреспондент: Но "Райффайзенбанк", не предупредив Червякову, продал ее долг коллекторам, а те, в свою очередь, требуют отдать им и дом, и участок, и 40 миллионов.

Яна Червякова: Я была одна дома с детьми. Пожарные вместе с коллекторами стали ломиться с чужого участка, разбивая заборы, один из коллекторов кричал: "Это мой дом, у меня здесь пожар!" Я кинулась им навстречу и говорю: "Пожалуйста, не заходите сюда! У меня ничего нет, у меня там трое детей, вы их напугаете".

Корреспондент: Чтобы защитить детей, Яна срочно покинула дом и хотела заселиться в квартиру, где зарегистрирована она и дети. Но выяснилось, что бывший муж сдал это жилье и не собирается выселять квартирантов.

Яна Червякова: У нас было решение суда о том, что я имею право проживать в этой квартире с детьми до совершеннолетия младшего ребенка. И мы попросили жильцов освободить квартиру. На следующий день ночью, часов в 12, мой бывший муж привел туда цыган, стал ставить какие-то диваны, кричать: "Мы здесь будем жить, и сейчас здесь будет целый табор". Более того, он сейчас вместе со своей сожительницей сдружился с коллекторами, и они теперь ходят в суды против меня и пытаются вместе с банком вернуть долг 40 миллионов, хотя пристав закрыл производство.

Даже если Яна найдет работу, вряд ли получится погасить долг в 40 миллионов рублей

Корреспондент: Яне с детьми приходится жить на съемной квартире, за которую платят друзья. Работать пока не получается. Но даже если Яна найдет работу, погасить такой долг вряд ли получится.

Марьяна Торочешникова: Вот ситуация: ни мужа, ни дома, 40-миллионный долг, непонятно каким образом сохранившийся за героиней сюжета. Хотя, как пояснил юрист, все должно было быть списано после того, как банк получил имущество - землю и дом, находившиеся в ипотеке. Как такое возможно? И много ли подобных историй?

Олег Коновалов: Здесь имеет место нечистоплотность как банков, так и коллекторских агентств, которые взаимодействуют с банками. Таких примеров множество - чуть ли ни каждый второй. Эти долги в основном складываются из основной ссудной задолженности, которая представляет собой иногда вполне вменяемую сумму, а остальное - это проценты за просроченный период, штраф и пени, процентная ставка по которым в иностранных банках достигает иногда 300% в год. Вот эти искусственно накрученные суммы даже после суда не останавливаются в росте. Пока банк не получит полностью возмещение этой суммы, даже если основной долг будет погашен, он будет взыскивать проценты, штрафы и пени, пока бывший заемщик не ляжет в гроб. Такая возможность у банков есть, законодательство это позволяет, и пока не всем удается решить эту проблему путем договора с банком.

Центробанк не вмешивается, он считает, что это право банка - принимать решение относительно задолженностей

Михаил Голованов: Да, такая проблема есть. А эта история, конечно, очень показательна, потому что статус заемщика - многодетная семья. История Червяковых уже год блуждает по соцсетям. Как мне известно, материалы этого дела передавали депутату Государственной Думы Гартунгу, и на пленарном заседании он задавал вопрос по поводу того, что ситуация с продажей долгов набирает какие-то неслыханные обороты. И звучал вопрос главе Центрального банка: что делает Центробанк, как он должен реагировать на эту ситуацию, и почему это происходит?

Ситуация непростая, и Центробанк не вмешивается, он считает, что это право банка - принимать решение относительно тех задолженностей, которые они планируют или не планируют взыскивать.

Здесь можно дискутировать на тему, насколько правомерно было вообще продавать этот долг. Цифры, конечно, чудовищные и циничные, потому что долг Червяковых в 40 миллионов рублей, так называемая задолженность, оставшаяся после того, как имущество было не реализовано и передано банку, был продан за 500 тысяч рублей, то есть это менее 1%. Конечно, по рынку это не особо выдающиеся цифры, коллекторам продают задолженность и за более скромное вознаграждение. Мы прекрасно понимаем, что регулятор неизбежно должен понуждать к диалогу, но то, что сейчас происходит, в том числе и в банке, который предоставлял кредит семье Червяковых, просто не находит никаких логических объяснений.

Имеет место нечистоплотность как банков, так и коллекторских агентств, которые взаимодействуют с банками

Олег Коновалов: На Центральный банк сейчас возложили чрезвычайно важную задачу - обеспечить выполнение постановления об оказании помощи заемщикам. Но возложить возложили, а необходимого инструментария и полномочий не дали. Поэтому Центральный банк говорит, что сейчас вроде бы он хочет помочь, но по закону не имеет права вмешиваться в отношения банка и заемщика.

"Райффайзенбанк" - это не российский, а иностранный банк. Наши банки, такие как "Сбербанк" или "ВТБ", практически закрыли этот вопрос. Я знаю, что "ВТБ" почти решил эту проблему, остается буквально на пальцах пересчитать заемщиков, с которыми вопрос не закрыт. Но иностранные банки, такие как "Райффайзенбанк", «ОТБ», «Москоммерц», "Росбанк", «Дельтакредит», заняли непримиримую позицию: из заемщика нужно выжать как можно больше. Они оправдывают это своими целями по выплате дивидендов конечным бенефициарам, и Центральный банк с ними беседует, но не может их заставить решить вопрос. Люди продолжают валом идти в суды, продолжается отъем жилья, передача жилья на баланс банков, начисление процентов по исполнительным производствам. То есть к тому, к чему призывает Центральный банк: остановить это безумие, - прислушиваются только российские банки.

Михаил Голованов: Ситуация осложняется еще и тем, что по многим заемщикам уже есть вступившие в силу решения судов - удовлетворить два требования банка, которые заявляются в 100% случаев: обратить взыскание на заложенное имущество и взыскать сумму задолженности. Соответственно, банки имеют на руках исполнительные листы. Они предъявляют их в Службу судебных приставов, и, невзирая на то, что люди имеют право воспользоваться программой государственной поддержки, перевести свои кредиты в рубли, с них в принудительном порядке взыскивают денежные средства, в том числе, за счет реализации заложенного имущества.

Казалось бы, есть решение суда, и в нем уже зафиксирована сумма задолженности. Сейчас, если заемщик гипотетически найдет некоторую сумму денег, чтобы расплатиться с банком, его долг будет закрыт. Но если он хочет воспользоваться программой господдержки, то банк пересчитывает ему сумму задолженности от решения суда до сегодняшнего дня. И получается, что заемщик говорит: да, я хотел бы воспользоваться программой, мне государство выделяет полтора миллиона... А банк ему говорит: хорошо, мы согласны, но, чтобы воспользоваться этой программой, ты должен сейчас единовременно заплатить нам полтора миллиона, потому что сумма задолженности с момента решения суда по сегодняшний день у тебя выросла как раз на эту сумму. Заемщик говорит: подождите, но мне же государство дает эти деньги, почему я должен платить вам? А если я сейчас не воспользуюсь этой программой, то этих денег я могу не платить? И банк говорит: да! И вот сейчас реально люди оказываются в заложниках этой ситуации.

Это только часть текста. Продолжение появится здесь очень скоро.