Волкер: Россия проявила открытость к предложениям США по Украине

Россия проявила бОльшую открытость к предложениям США относительно возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины, но Вашингтону и Москве еще очень далеко до соглашения. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он беседовал с журналистами через три дня после встречи со своим российским коллегой Владиславом Сурковым в Дубае.

В преддверии этой встречи Волкер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Петром Порошенко и другими правительственными чиновниками и политическими лидерами.

Волкер уже говорил Суркову в телефонном разговоре в начале этого года об "очень сильном чувстве разочарования в Вашингтоне относительно того, что Россия ничего не сделала для прекращения конфликта (на востоке Украины) или вывода своих сил" из зоны конфликта.

Волкер и Сурков "провели очень подробное обсуждение" того, как обе стороны могут выйти из тупика. США надеются на ввод миротворцев с широким мандатом на патрулирование всей зоны конфликта, в том числе и на украинско-российской границе. Только тогда, по мнению Волкера, можно будет "создать условия для исполнения Минских соглашений" – договоренностей от сентября 2014 года и февраля 2015 года, направленных на разрешение конфликта.



Боевые действия между украинскими силами и сепаратистами, поддерживаемыми Россией, которые занимают части Донецкой и Луганской областей Украины, продолжаются с апреля 2014 года. Несколько соглашений о прекращении огня, объявленных в рамках Минских соглашений, привели к перерыву в боевых действиях, но не остановили их.



ТАСС приводит слова Суркова, который после встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН выглядят "выполнимыми" и что Москва будет внимательно их изучать. Тон собеседников после встречи в Дубае был заметно более оптимистичным, чем после переговоров, состоявшихся ранее в Белграде, которые Волкер назвал "шагом назад".