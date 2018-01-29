Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку – СМИ

Заместитель директора Федерального бюро расследований США (ФБР) Эндрю Маккейб подал в отставку после нескольких недель критики со стороны президента США Дональда Трампа и других республиканцев. СМИ США, ссылаясь на неопознанные источники, сообщили 29 января, что заместитель директора ФБР подал в отставку на несколько недель раньше ожидаемой даты выхода на пенсию в марте.

Телекомпания NBC сообщила, что он будет технически находиться в отпуске до официального выхода на пенсию. ФБР не комментирует эти сообщения. Маккейб подвергался яростной критике за расследование использования бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон частного сервера электронной почты. Трамп также обвинил его в предвзятости, потому что жена Маккейба получила от организации, близкой к Клинтон, взнос на свою избирательную кампанию во время неудачной борьбы за место в Сенате США.

Отставка Маккейба произошла через несколько дней после того, как директор ФБР Кристофер Рэй сменил своих главных помощников, назначенных его предшественником Джеймсом Коми. В мае прошлого года Трамп уволил Коми, который наблюдал за расследованием вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.