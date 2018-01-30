Министерство финансов США представило "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, "другие высокопоставленные политические лидеры" и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава Администрации президента Антон Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В разделе "другие высокопоставленные политические лидеры" указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

В числе "олигархов" в "кремлевском докладе" указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Кирилл Шамалов, Михаил Прохоров, Владимир Потанин.

В отношении указанных в "кремлевском докладе" чиновников и предпринимателей могут быть введены санкции, однако, как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого не произойдет.

Москва называет "кремлевский доклад" "очевидной попыткой" повлиять на запланированные на март 2018 года выборы президента России.