Reuters не пустят на открытие Олимпиады

Международный олимпийский комитет не допустит агентство Reuters на церемонию открытия Олимпиады в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство "Рёнхап".

Решение принято после того, как Reuters опубликовало несколько фотографий с репетиции зажжения олимпийского огня 28 января. Агентство удалило снимки после протеста со стороны МОК.

Оргкомитет Игр обратился к средствам массовой информации Южной Кореи и попросил удалить фотографии Reuters, сделанные на репетиции церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.

Открытие зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля. До этого момента действует эмбарго на публикацию материалов с подготовки этого мероприятия. Такие же правила распространяются и на церемонию закрытия Олимпиады.