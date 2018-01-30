В Кирове возобновился процесс по делу правозащитника Алексея Галкина

В Кирове возобновился процесс по делу правозащитника и заключенного Алексея Галкина. Дело рассматривается в здании суда Ленинского района, где год назад судили оппозиционного политика Алексея Навального. Заключенный обвиняется в публичном оскорблении младшего инспектора СИЗО-2 Юрия Бойко "словами с нецензурной бранью".

На сегодняшнем заседании была допрошена старший следователь Следственного комитета по Кировской области Валентина Осетрова. Почти на все вопросы защитника Петра Курьянова и других участников процесса следователь отвечала односложно: "Я не знаю!" или "Я не помню, посмотрите в материалах дела!", чем напомнила свидетелей обвинения по делу "Кировлеса", которые массово теряли память, как только их вызывали давать показания.

В среду мировой суд Ленинского района продолжит допрос свидетелей. Если вина заключенного будет доказана, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до одного года. Между тем Алексей Галкин уже осужден по обвинению в "ложном доносе" на сотрудников ИК-20 и ИК-6 Кировской области. В 2017 году Алексей Галкин, отбыв срок в этих исправительных учреждениях за бытовое преступление, обратился в московский центр "За права человека".

Как сообщил Галкин правозащитникам, избиения, "растяжки", оскорбления и даже сексуальное насилие над заключенными стали нормой в этих колониях Кировской области. "У меня сломаны два ребра, челюсть, год я отбывал наказание, не имея другой одежды, кроме свитера и нижнего белья. По снегу я ходил в тапочках!" – говорилось в жалобе Галкина в Следственный комитет РФ и другие инстанции.

Жалоба заключенного имела печальные последствия. Вместо того чтобы привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, к ответственности привлекли самого заключенного. Алексея Галкина обвинили в "ложном доносе" на тюремщиков. Суд Кирово-Чепецкого района приговорил его к максимальному сроку наказания – двум годам лишения свободы. Сейчас дело Алексея Галкина находится на рассмотрении коллегии Верховного суда РФ по уголовным делам.