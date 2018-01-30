Директор СВР России Нарышкин посетил США для консультаций

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Соединенные Штаты для консультаций со своими американскими коллегами. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне во вторник в твиттере со ссылкой на сообщение ТАСС.

Находящийся под санкциями в соответствии с решением министерства финансов США Сергей Нарышкин провел переговоры с американскими должностными лицами.

В ходе которых переговоров обсуждалась "совместная борьба с терроризмом", - сказал российскому телевидению посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Визит состоялся на прошлой неделе, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.